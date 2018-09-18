食材烤熟 再塗烤肉醬

萊爾富強家蒜蓉辣椒醬，以全手工與翻炒製作，打造正港眷村味，160元。（萊爾富提供）

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中國時報
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乾杯集團副料理長劉偉忠分享自製烤肉醬料，可用素蠔油、米酒與水做基底，搭配杏鮑菇放入滷1小時，也可放蘋果或鳳梨一起燉煮。（劉偉忠提供）

又到中秋烤肉熱季，但烤肉醬怎樣塗才美味？乾杯集團副料理長劉偉忠表示，醬料糖分含量高，經高溫會產生焦糖化，造成烤網和食材焦黑；因此建議先將食材烤熟，再塗上少量烤肉醬即可，不需先塗上醬料再烤。此外，若是海鮮與肉類食材，可滴上幾滴檸檬，不僅能解除肉的油膩，更能增添香氣。

中秋烤肉其實也有創意吃法。劉偉忠說，除了傳統烤肉醬外，也可搭配市售韓國泡菜、台灣人喜愛的蒜蓉醬、美乃滋等，及韓國辣椒粉、咖哩粉、孜然粉、匈牙利紅椒粉等混搭使用，打造各式風味醬；而鑑於年長者多有健康需求，建議烤完肉後蘸些優格醬，清爽健康，這也是中東人的道地吃法。

劉偉忠也公布私房健康醬料作法：使用素蠔油、米酒與水，做為烤肉醬基底，搭配杏鮑菇放入醬料，滷1個小時，即可拿出杏鮑菇，藉此將杏鮑菇的風味保留於醬料裡，若需更多的天然甜味，也可放入酵素含量高的蘋果或鳳梨一起燉煮，打造兼具健康與美味的烤肉醬。

另一方面，烤香腸也是熱門選擇，新東陽分享如何不烤焦香腸的要訣，先將香腸水煮8至10分鐘再烤，邊烤要邊保持翻動，讓面面均勻烤到。黑橋牌行銷部劉子寧表示，香腸本身就鮮美多汁，無須添加烤肉醬，台灣的馬告山胡椒帶有檸檬香氣，是原住民香料，本身就與黑豬肉口感吻合，也適合搭香腸醃製。

(中國時報)

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