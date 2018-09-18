超商瘋烤祭 豬牛魚蟹齊備

全家引進丹麥品牌CasusGrill環保烤肉架，增添文青風，380元。（全家提供）

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中國時報
報導
1. 業者觀察近年中秋烤肉潮，香腸的銷售有大幅增長，近3年來成長幅度都達到20～30％，黑橋牌綜合烤肉組1230元至2010元。（黑橋牌提供）
2. 萊爾富與西北食品合作，預購阿根廷魷魚串259元。（萊爾富提供）
3. 搶攻烤肉市場大餅，全家行動購引進美國choice級骰子牛。（全家提供）

烤肉季到超商採買就近方便，醬料食材一應俱全。萊爾富獨家引進強家眷村蒜蓉辣椒醬，能自行添加素蠔油、米酒與其他香料自製烤肉醬；即日起至9月30日，推出《瘋烤祭》預購，包含阿根廷魷魚串、墨西哥牛肉塊、戰斧豬排人氣食材，售價自56元～3800元。此外看好哈韓商機，獨家引進限量「韓國拋棄式烤肉爐」，節省清洗烤具時間。

7-11新增秋蟹海鮮預購季，主打人氣海鮮團購、10大產地精選蝦蟹等，品項較去年增加1成，訂購3～5天即可取貨。全家App「全家行動購」推出精緻食材，集合250樣烤肉好物，包括美國骰子牛、煙燻鮭魚片、澎湖牡蠣、北海道干貝、澳洲寶石魚等新鮮供應，最低7折起。

月餅部分，萊爾富到（明）19日前仍有最後預購，包含名氣老店李亭香白玉平西、栢記雪花齋雪花餅、豐興餅舖秋月禮盒等，力拼中秋前最後一波搶購潮。

(中國時報)

食材烤熟 再塗烤肉醬 周慶聰明買 回饋高達31.6％

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