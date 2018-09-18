周慶聰明買 回饋高達31.6％

2018年09月18日 04:11 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

統一時代百貨台北店周年慶，10月5日限定的TANITA體脂肪計贈計步器，原價2580元，特價989元，限量50組。（統一時代百貨台北店提供）

統一時代百貨台北店周年慶推出的Kiehl,s毛孔緊緻修護組，價值2510元，特價1980元，限量15組。（統一時代百貨台北店提供）

微風廣場MAISON KAYSER牛角可頌，新推綜合香料、薄荷、海鹽、迷迭香、蒜味、羅勒6個口味，每個皆50元。（微風提供）

百貨周年慶旺季，聰明消費可善用紅利累點、兌點、卡友日等時機下手，甚至可以讓指定品牌的回饋率衝到31.6%，另外期間限定買一送一，更是撿便宜的好時機。

滿額抽郵輪日本8日遊

統一時代百貨台北店即將在10月4日至28日推出周年慶，為歡度8周年，推出總價80萬獎品助慶外，全館當日滿5000換500商品抵用券，化妝品則滿2000換200及康是美50元滿額折價券優惠，即日起持會員卡買化妝品單筆滿2000再抽「歌詩達郵輪日本8日遊」。另外今年特別推出「超級銀行禮」，統一時代聯名卡獨享6.7%、20大銀行卡友最高享4%回饋。

而小資族可以留意，統一時代百貨台北店每月「13卡友日」升級版首加入周慶戰局，新增化妝品、香氛、內睡衣全面滿千送百，聯名卡再加碼3C家電滿5萬送500；無印良品當天享滿千送百優惠以外，持統一時代聯名卡於「13卡友日」獨家回饋高達31.6%，而首4日（10月4日至7日）再額外加碼，7大銀行累計刷滿1萬8000再送200，讓消費者愈買回饋愈多。

周慶也是紅利會員平台HAPPY GO卡友轉點的好時機，昨（17日）起至10月31日展開的「現在，集點趣」，集合8家銀行紅利點數、亞洲萬里通、PChome、AVON、113共12家平台，期間成功轉點並登錄點數加碼回饋10%，累積登錄超過1000點回饋提高至15%，可在平日或周慶換取各類2：1比例的商品。

HAPPY GO轉點換物好時機

另，HAPPY GO 30日前還有「我的神兌友」活動，可用點數20點至300點不等兌換超商咖啡、科學麵和多多等人氣商品；上月20日以前無兌點的卡友還可參與「新友周周抽1000點」。活動開跑前3天已上千人參與，全家便利商店、屈臣氏等通路的百元現金券與星巴克星冰樂都換罄，首次合作的蝦皮購物也有廣大迴響。

微風廣場周慶13日起美食區首4日有買一送一、餐飲5折等優惠，MAISON KAYSER牛角可頌曾獲法國FIGARO雜誌評鑑第1名，也趁熱新推獨家6款口味，10月15日前買新品系列可頌任3個8折，單筆滿600元送環保購物袋，限量800份。

(中國時報)