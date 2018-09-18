2018年09月18日 04:10 中國時報 金宇澄

作者父親22歲（左），祖父50歲。（新經典文化提供）

黎里祖屋弄堂上方。（新經典文化提供）

黎里附近，震澤、南潯之間的楊墅兆村，有金家祖墓。一九三七年，父親讀高中時特意從震澤步行「尋根」，路旁祖墳地基還在，附近有「金氏宗祠」，于右任題的匾額。

據我祖母說，金家是明代被抄，一大家子逃難，其中一支逃到了附近的楊墅，多年後枝繁葉茂，築起江南人稱的「牆門莊」，然後是突然一場大火，又遷往了黎里鎮，同時遷入的是金家另一分支，出過一位孫中山、蔣介石的私人醫生金誦盤（曾多次給我祖母看病），是我祖父的堂弟，其子金定國與蔣經國為結拜弟兄，多年前被海內外媒體集中報導，熱過一陣子。

遷來黎里鎮前，我太祖父一直無所事事，嗜好鴉片，嗜賭，不久就去世了。我太祖母帶著三個孩子，花一千多兩銀子買下了黎里鎮「中金家弄」房子，作為寡婦，在當時是十分招搖顯眼之舉。入住後，太祖母著手翻新這座舊宅的第二進房屋，包括弄堂旁長長一排裱有字畫的宮窗。以後，也即我祖父五歲時的某個深夜，一夥強人奪門而入，捆綁了太祖母，將家中所有的金銀洗劫一空。所幸她還留有窖銀，待到幾個佣人挖出了裝元寶的地缸，卻發現缸裡全部是赤鏈蛇，太祖母立刻就哭了，她知道，金家要敗了。

太祖母去世，留下三個少年人─我的祖父、叔祖父和姑祖母。祖父當時十七歲，在蘇州東吳大學讀預科，已與鎮上蔡姓大族女兒攀親，因此由族長出面做主，金家向蔡家借兩千銀元，辦了我祖父這一門婚事。新過門的祖母（蔡月座）也是十七歲，賢慧能幹，不久就為我的姑祖母攀了親，嫁與蘇州帶城橋下塘的袁詩亭（曾在北京大學教書，其侄袁水拍，排球教練袁偉民，都出自蘇州袁家這一族）。以後，我祖母也為我的叔祖父娶了親（黎里鎮汪家），也是由族長出面，正式為金家兩兄弟分了家，其時金家一千畝田地被一分為二，中金家弄的宅子也一分為二，後二進為我叔祖父使用，前二進歸我祖父居住。

祖父兩兄弟的關係一直十分要好，維新時期廢除科舉，他們曾一起拜同里鎮「江南大儒」金松岑讀書，結婚後兩人照常在一起玩。當時的黎里鎮，已有了所謂「交際花」，按現今理解，就是相對新派風流的已婚女人每夜在家中會客，丈夫毫不過問，是可以徹夜接納男人們上門打牌喝酒之所。兩兄弟經常深夜才回來，有一夜我祖母鎖了內門，兩兄弟在天井裡呼叫之時，樓上就傾下一大盆冷水來，兩人渾身濕透。這表明我祖母已十分不安，不久，她就賣掉了兩百畝田，讓我叔祖父赴京讀書。

當時黎里鎮到北京，舟車輾轉極不方便。我叔祖父金鶴年就讀於北京朝陽大學法律系，精通日文（其時中國法律均由日本引入）。抗戰前他在設於蘇州的「江蘇省高等法院」任檢察官，後辭任，戰後在桃花塢買了大房子，很是氣派，已然是當時蘇州最知名的律師了，在上海金神父路（今瑞金二路）有事務所。

即使用現時的眼光來看，我祖父在當年也算是新派人物，只是他一直在鎮裡生活。他朋友無數，花錢如流水，常去蘇杭遊玩，喜歡洋貨和化學，家裡有不少化學玻璃儀器，還有網球拍、洋酒洋菸。有一段時期，他經一位朋友介紹，在鎮小學教過書，後因為教了一個白字，被人取笑，立刻就辭職了。他喜歡廣交朋友，共和時期推翻帝制的群體中，黎里人氏不少，黃埔軍校有幾位朋友來信，希望他過去做事，但當時從江南去廣州要轉道香港才能到達，祖父因覺得麻煩而作罷。

待到北伐勝利，有個朋友忽然做了浙江省水警廳的廳長，立刻寫信來，邀我祖父去做財務科長，月薪兩百大洋，於是他快樂地去了。這時已經是新派軍隊編制，戴制帽，一身青灰色嗶嘰制服，尖頭高幫皮鞋，武裝皮帶，他曾這樣打扮了在鎮上走了一趟，在照相館拍了照片。大家都覺得驚奇，只是我祖母對這身裝束生疑，認為已經穿了洋裝，現又改為軍裝，是不吉利的，沒有好處。

果然，祖父到職沒幾個月，水警廳的廳長忽然間就死了，他的全班人馬立刻被後任取代，祖父只能帶著幾百大洋回到了鎮裡。我父親對我說：「你祖父只是字寫得好，其實他不懂得做事情，是不會做事的……」

祖父的狀態就是如此，一直閒於家中，無所事事，常去蘇杭遊玩，喝酒打牌，性情慷慨，常借錢給朋友，所幸是他始終沒有染上鴉片煙癮；一度他很想做小職員，請蘇州我的叔祖父幫忙，但在當時，法院系統的人特別謹慎，講究規則，我叔祖父到底也沒有介紹什麼事情給他做。

金家老宅與黎里鎮不少的老建築，同樣是在靜謐時光裡逐漸衰老……我祖母嫁來後，雖也如我太祖母那樣盡力維護修葺，然而這些老屋仍然散發著朽壞之氣，家中事無鉅細都由我祖母操持，一直有佣人、廚子，春秋兩季請裁縫，表面架子大，實際已陸續變賣田產……直至最後訖盡，終不願賣掉房子。溯自我父親讀初中階段，家中用度已很嚴峻，每至新學期開學，祖父即到蘇州求姑丈接濟，祖母不時變賣細軟……有次，他見我祖母從箱籠裡翻出兩朵發黃的珠花、一件狐皮袍子，裹成一個包袱，囑咐黎里鎮一個叫萬隆的老裁縫悄悄從後門攜出，走很長的石板路，繞很大一個彎到鎮西的當鋪裡賣掉，湊夠了學費。

他一直被初中三年的經濟窘境壓得喘不過氣來，何況高中呢。欽佩進步作家，接受左傾文藝書籍的變化，是在這個階段開始的。他隱隱感到遲早有一天，他會進不了學校大門─情況確實如此，也就是他在震澤鎮育英高中讀書那年，日軍突然入侵了華北。

一九三六年除夕，育英中學歡慶元旦，學生會主席發表講話，盛謝校方安排的除夕會餐。誰也預料不到他竟然上臺發言說：國難當頭，校方不該如此慶祝─今夜會餐的錢款，應如數捐給綏遠前線將士才更合理……校長勃然大怒。

當晚同學們都在用餐，只他一人靜靜站在學校附近的河岸邊。「效仿屈原之行吟，極為孤立」，他在當天的日記裡這樣寫。本學期成績單「品行」一欄，被評為「乙下」，這在他無疑是「奇恥大辱」，因此不久他就轉校到嘉興秀州中學，再讀高一。

這是一所教會學校，校長顧惠人是留美生，虔誠的基督徒，父母據說原為教堂佣人，獲美國牧師好感，因而助其子出洋讀書。全校課務由教導主任和一個美國教師竇維斯負責，設有工讀，可全免學雜費。

比起黎里鎮小教堂，嘉興教堂更稱得上一個堂，哥德式拱形長窗，仰頭才可以望見高高的尖頂。進入這個沉靜氛圍，同學們不論有無宗教情感，都一樣抱著燙金《聖經》穿來走去，在牧師的溫和禱告中，他得到了慰藉，這個階段，他常常默誦《聖經》，餐前謝上帝，睡前真誠懺悔，有時流淚飲泣，深感迷惘……等這年的年底發生了西安事變，圖書館裡看報討論時事的同學越來越多了，他也逐漸離開了《聖經》，然後，整校突然間傾巢而出，實行省內軍訓─整個大時代突然變了，屬於每一人的命運，也即從這一天起，完全徹底突然改變了。

父親常會提到「七月八日」這一天，杭州的氣溫逐日升高，午休時他讀《貓城記》至一時半，離開圖書館走回宿舍，整個大營盤靜悄悄的，偌大的操場烈日當空，猛聽到街上報童「號外！號外！」的淒厲呼喊聲，他隔著矮牆木柵買了一份八開單頁報紙，赫然印有特大醒目黑體標題─日軍炮轟宛平守軍！啊！戰事全面爆發了！！打仗了！！正午炎陽曬得操場的沙子發白，皮膚刀割似的灼痛，地上是一動不動的一團黑影。

兩小時後，全體學員緊急集合，范漢傑宣布軍訓即刻結束，所有學生立刻歸回原校。下一日，他與同學坐火車到嘉興，校方亦宣布放假，他乘蘇嘉火車到了平望，僱小船返回黎里鎮。他穿著校服，戴大蓋帽，腳穿前掌有鐵釘的軍用皮鞋，急沖沖趕到黎里老屋。祖母端一碗炒米糖茶，驚喜交加，問他的臉和兩手怎麼曬成了醬蛋色，祖母嘆息道：「玖生（他的小名），倷哪能這副樣子了……」祖父聽得消息，也即從茶館趕回來相會，加上他的妹妹，全家四口（蘊姊婚後住杭州，大姊住本鎮西首），算是在戰火中團圓了。

以後的幾個月，舉鎮惶惶不安，日軍進逼的戰事新聞不斷傳來，「八一三」爆發，戰事激烈，日軍飛機常從古鎮上空經過，人人都在空氣裡聞到了火藥味，謠言四起，一度傳說：只要身穿絲綿襖褲（本地盛產蠶絲），子彈就打不進，死不了人。不久，平望遭到轟炸，形勢逐日緊張。

父親筆記

一九三七年十一月上旬，滬戰失利，松江青浦一帶難民船，首尾相接，日夜兼程，穿過我鎮市河，向蘇嘉路以西逃亡，櫓聲徹夜不絕。五日，日軍在金山衛登陸，上海守軍全線潰退，青滬公路日夜擠滿官兵車馬。十一日，上海失陷，日軍自嘉興佔領平望，距我鎮僅十餘里，翌晨，全鎮十室九空，雞犬無聲。全家避難於三里外老宅。

十一月十二日，吳江淪陷，全家離鎮逃向祖居楊墅─逃難正是最需要錢的時候，此刻祖父再向那些老友們倉皇問借，已是五元都難了。

父親筆記

淪陷初，自淞滬戰線撤退到太湖地區之散兵游勇，自稱游擊隊，多如牛毛，經常勒索錢財，百姓稱「老刀牌」、「強盜牌」（均為香菸牌子）。中有程萬軍者，號稱擁萬人，自立番號「天下第一軍」，後即投降日寇，收編為汪偽第一師。

（本文選摘自《回望》一書，新經典文化提供）

(中國時報)