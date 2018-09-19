民進黨莫忘初衷！昔反對《國安法》 今贊成修法箝制新聞

2018年09月19日 07:22 中國時報 張理國 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

行政院昨證實，民進黨立委葉宜津提案修正《國安法》，增訂將網路領域列為國安範疇。政院副發言人丁允恭說，政府也認為目前網路假新聞、假訊息浮濫，其中不乏境外不友善勢力蓄意操弄，威脅國家安全的情況，應採取適宜的作為。諷刺的是，民進黨當年最反對制定《國安法》，如今卻加碼《國安法》管制力度，提醒民進黨莫忘初衷。

杜絕假新聞 作法失當

民進黨擬對抨擊政府施政的網路資訊進行管制，已有跡可循。6月間民進黨立委邱志偉等一度提議修改《社會秩序維護法》，擬針對散播假新聞「關3天」，因社會觀感不佳而叫停。

近日政院放出風聲，民進黨立委葉宜津已提《國安法》修正草案，將網路領域增訂為國安範疇。但同樣是葉宜津，她在2015年4月30日於立法院為了網路霸凌案，質詢通傳會（NCC）主委石世豪時，葉曾說，不該為了反霸凌而箝制言論自由，若因此立專法是因噎廢食。

反網路霸凌 因噎廢食

蔡英文總統在2015年4月24日，以民進黨總統候選人身分，與學生座談時，亦針對網路霸凌議題表示，網路惡意的攻擊，或對一些事情扭曲、擴大，均非好現象；若用立法來規範，擔心會對言論自由造成傷害。

但在民進黨完全執政2年後，葉宜津在去年10月提案增訂《國安法》第2條之2，將「網路」納入《國安法》的管轄範圍，結合當前「第五領域」領土、領海、領空、太空、網際領域之主權觀念及資通訊安全威脅顧慮，揭示國家主權及於國境內之網路領域及實體空間。

管制力加碼 昨是今非

行政院發言人Kolas Yotaka表示，修《國安法》是政府企圖杜絕毫無新聞倫理的假新聞，眾多可能的途徑之一，尊重言論自由與新聞自由依然是政府捍衛的目標；但假新聞對台灣的傷害已經不言可喻，相關部會正與學者專家全盤評估，將參考各民主國家經驗，提出適合的作法。

丁允恭亦說，內政部與通傳會已在進行研議。內政部長徐國勇則表示，尚在了解各界意見，《國安法》涉及層面廣，維安與內政部有關，但《國安法》是行政院主管法律，相關部會包括通傳會（NCC）、陸委會、法務部、國安局，如果跨部會有共識要修法，也會盤整各部會的意見。

解嚴才過30年，諷刺的是，民進黨當年最反對國民黨制定《國安法》，如今竟成民進黨打擊不利自己新聞的利器，促轉會的東廠風暴還沒平息，政府又擬擴張國安範圍，未來台灣的言論自由可能要經過「政府認證」才能面世，國安幽靈蠢蠢欲動，當年為了捍衛人民言論自由，而在街頭陳抗的民進黨魂何在？

(中國時報)