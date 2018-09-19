美嗆不乖繼續打！川普9月24日動手 陸同步反制

2018年09月19日 07:22 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普下令，對價值2000億美元的大陸產品加徵關稅，初始稅率為10％，從9月24日也就是中秋節那天起正式實施。川普同時發出警告，如遭陸方反制，立即再增課2670億美元產品。大陸商務部18日則回應說，陸方將不得不同步進行反制，並稱美方此舉已給雙方貿易磋商帶來不確定性。

陸對600億美元商品加稅

川普於美東時間17日傍晚頒發懲罰性關稅令，並發表聲明說：「數月以來，我們一直敦促中國大陸改變不公平的貿易做法，對美國公司給予公平而對等的待遇。對於需要做出什麼改變，我們表達得非常清楚…。但是，到目前為止，中國一直不肯改變它的做法。」

美陸這兩個全球最大經濟體之間的貿易戰，由此嚴重升級。大陸商務部發言人表示，陸方對此深表遺憾，為了維護自身正當權益和全球自由貿易秩序，將不得不同步進行反制。18日晚間，大陸宣布，將對來自美國的600億美元商品課徵5%至10%不等的關稅。

大陸商務部發言人還說，美方執意加徵關稅，給雙方磋商帶來了新的不確定性。美國財長穆努欽上周提出重啟美陸部長級貿易磋商，大陸國務院副總理劉鶴原定月底率團前往華府，但現已面臨觸礁風險。

此前，美國已對500億美元大陸商品加徵關稅，幾乎完全針對工業產品，而這次增課關稅的對象涵蓋大量消費品，包括消費性電子產品、工業用化學劑、自行車頭盔和兒童高椅等安全產品。

美稱明年稅率上調到25％

蘋果公司的智慧手表和無線耳機則躲過一劫。不過大陸官員已放話說，陸方正考慮的報復措施可能包括，限制向美國公司銷售關鍵零部件，進而會威脅到這些美國公司的供應鏈。蘋果在大陸組裝iPhone可能因此受到打擊。

美國對陸新關稅生效的日期是9月24日，初始稅率為10％，到2019年1月1日將上調到25％。推遲加徵25％的關稅，是為了給美國進口商一個過渡時期，以便他們調整供應鏈。這也可緩解年底耶誕購物旺季，商品漲價給美國消費者帶來的壓力。

在加徵新關稅之後，近一半的大陸輸美產品將被涵蓋。川普在這次徵稅聲明中並警告，若北京採取報復行動傷害「美國農民和其他產業」，「我們會立即進到第三階段，也就是對其餘價值2670億的進口商品，開始徵稅。」如果走到這一步，所有的大陸輸美產品就都被高關稅一網打盡了。

17日稍早，白宮首席經濟顧問庫德洛呼籲陸方，與美進行實質性、嚴肅的自由貿易談判。他稱，如果大陸開放市場，使得全球最有競爭力的美國，能夠向大陸出口更多的產品和服務，「我們隨時願意談判」。

(中國時報)