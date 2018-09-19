「卸責、無能又沒擔當 傷害促轉會」深綠開炮逼宮 轟黃煌雄下台

2018年09月19日 07:22 中國時報 季節 ／台北報導 ／台北報導

時力立委黃國昌在臉書發文，直指促轉會主委黃煌雄「事前無法正常推動工作，事後又哭訴試圖卸責。」他說，黃根本沒資格擔任促轉會主委。（本報資料照片）

促轉會「東廠」副主委張天欽請辭後，主委黃煌雄也面臨深綠逼宮危機。時代力量立委黃國昌率先開炮，黃煌雄曾與惡意攻擊轉型正義的前閣揆江宜樺同台辦研討會，「根本沒資格擔任主委」。

與江宜樺辦研討會遭質疑

黃煌雄是國內藍綠都敬重的民主前輩，2014年卸任監委後，以台研會創辦人身分與前閣揆江宜樺創辦的長風基金會，花18個月籌辦大型國際研討會。但這場6月2日的會議，被黃國昌指為「恣意獨斷與對轉型正義的傷害，並沒比較少。」

黃國昌在臉書發文指出，國民黨立院黨團17日赴促轉會踢館，黃煌雄因心痛轉型正義被扭曲，一度哽咽。黃國昌卻說，黃煌雄與藍委聯手演戲，令人作噁，「一個主委向強力阻撓轉型正義的國民黨哭訴自己看不到公文，簡直太荒謬了。」

黃國昌說，張天欽是錯的，並不代表黃煌雄是對，當主委的人，事前無法正常推動工作，事後又哭訴試圖卸責，根本是無能又沒擔當。

府方施壓促轉委員勿批判

黃國昌貼出促轉會委員花亦芬5月31日發給黃煌雄的信說，楊翠、許雪姬、葉虹靈、高天惠、彭仁郁、尤伯祥等委員聯署，花亦芬等人要求黃煌雄，不要與惡意攻擊轉型正義的江宜樺同台辦研討會，因「公民社會在318學運期間遭到鎮壓猶然在目」，請黃對此行程三思。

黃國昌批評黃煌雄作為促轉會主委，先虛與委蛇，再執意為之。事後遭輿論猛烈抨擊後，再裝無辜，一副沒想到會這麼嚴重的樣子。讓全體促轉會委員氣憤難平，後因府方高層強力施壓，說公開批判黃煌雄會讓促轉會難上路，委員才忍氣吞下此事，沒公開抗議主委。

黃國昌痛批，黃煌雄在藍委前，裝出無辜弱勢模樣，讓人看不下去。所以他認為，黃煌雄沒資格擔任促轉會主委。

黃煌雄昨透過祕書回稱，這是舊聞，這段期間他不接受訪問，全由發言人說明，因促轉會如今還在內部重整調查當中，需要團結，怕分散焦點。

學者：轉型正義變轉行朕意

楊翠昨表示，這封信是促轉會成立之初，委員內部磨合問題，現在當務之急是必須嚴正面對目前危機。

台大政治系教授張亞中指出，民進黨政府把轉型正義搞成「轉行朕意」，轉行皇帝意旨，以貫徹民進黨中央意旨，目的是摧毀在野黨，然而民進黨最終也將因此妖魔化。

(中國時報)