當轉型正義不正義 何必戀棧

友善列印
中國時報

前行政院長江宜樺4月時曾說，蔡政府推動促進轉型正義，「猶如用民主手段，在打沒有槍炮的內戰，目的是消滅與其競爭的政黨。」於今看來，就是如此。

促轉會做為推動轉型正義的行政機關，5月底成立時，主委黃煌雄曾說首要工作是追求真相、伸張正義，不是政治清算、激起對立。但迄今尚未滿4個月，促轉會已偏離成立宗旨。

「追求真相」乍聽之下冠冕堂皇，沒人會反對。然而如果片面揭露真相，反而可能導致部分人或陣營被片面汙名化，也誤導民眾，激起更多的對立，造成另一種不公不義。

以二二八與白色恐怖來說，民進黨、獨派與部分促轉會人士，口口聲聲痛批當年國民黨政府迫害本省無辜民眾，誓言發掘真相，追咎責任，然而當年也有很多被誣告的外省人，結果民進黨成立的促轉會，卻只一味強調國民黨當初如何迫害部分台灣人，片面散步「真相」的後果，讓更多民眾不了解事件全貌，製造不正義；而這樣的目的，顯然是在醜化敵對政黨，藉此兩相比較下，讓自身政黨相對顯得形象較佳。這根本不在是追求正義，而是追求政治利益。

最近的侯友宜事件，也是明顯政治鬥爭。鄭南榕事件已在解嚴後，侯友宜只是奉命行事，如果說侯友宜對鄭南榕之死有責任，那當時總統李登輝有沒有責任？負責指揮逮捕的派出所主管張奇文呢？如今因為侯友宜要代表國民黨選舉，就針對他一人，根本擺明把轉型正義當成政治鬥爭的工具。

促轉會發展到這樣，實已背離成立宗旨，不可能在轉型正義上有任何建樹，也失去存在意義。黃煌雄做為台灣民主運動前輩，大可此時瀟灑掛冠求去，不必惋惜。

(中國時報)

「卸責、無能又沒擔當 傷害促轉… 黃士修提假處分 中選會稱尊重判…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。