當轉型正義不正義 何必戀棧

2018年09月19日 07:22 中國時報 季節

前行政院長江宜樺4月時曾說，蔡政府推動促進轉型正義，「猶如用民主手段，在打沒有槍炮的內戰，目的是消滅與其競爭的政黨。」於今看來，就是如此。

促轉會做為推動轉型正義的行政機關，5月底成立時，主委黃煌雄曾說首要工作是追求真相、伸張正義，不是政治清算、激起對立。但迄今尚未滿4個月，促轉會已偏離成立宗旨。

「追求真相」乍聽之下冠冕堂皇，沒人會反對。然而如果片面揭露真相，反而可能導致部分人或陣營被片面汙名化，也誤導民眾，激起更多的對立，造成另一種不公不義。

以二二八與白色恐怖來說，民進黨、獨派與部分促轉會人士，口口聲聲痛批當年國民黨政府迫害本省無辜民眾，誓言發掘真相，追咎責任，然而當年也有很多被誣告的外省人，結果民進黨成立的促轉會，卻只一味強調國民黨當初如何迫害部分台灣人，片面散步「真相」的後果，讓更多民眾不了解事件全貌，製造不正義；而這樣的目的，顯然是在醜化敵對政黨，藉此兩相比較下，讓自身政黨相對顯得形象較佳。這根本不在是追求正義，而是追求政治利益。

最近的侯友宜事件，也是明顯政治鬥爭。鄭南榕事件已在解嚴後，侯友宜只是奉命行事，如果說侯友宜對鄭南榕之死有責任，那當時總統李登輝有沒有責任？負責指揮逮捕的派出所主管張奇文呢？如今因為侯友宜要代表國民黨選舉，就針對他一人，根本擺明把轉型正義當成政治鬥爭的工具。

促轉會發展到這樣，實已背離成立宗旨，不可能在轉型正義上有任何建樹，也失去存在意義。黃煌雄做為台灣民主運動前輩，大可此時瀟灑掛冠求去，不必惋惜。

(中國時報)