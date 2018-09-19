黃士修提假處分 中選會稱尊重判決

2018年09月19日 07:22 中國時報 張理國 ／台北報導 ／台北報導

「以核養綠」公投領銜人黃士修持續絕食抗爭，已逾110小時，他昨收到中選會公文後情緒激動，要求民進黨創黨元老出面制止蔡總統及中選會主委陳英鈐的不遵守法治行為。

中選會則再次呼籲黃士修珍惜身體，並強調無權再點收。中選會主委陳英鈐說，本案退場可能要先看台北高等行政法院判決，因黃士修等已提出「定暫時狀態假處分」，26日就會開庭。

《公投法》未明定連署書最後交件期限，中選會也以「時限行政」為由，不接受2次補件，引發黃士修不滿。黃士修接到中選會公文後，以虛弱身體在臉書上直播，強調中選會公文未引用法律條文，只重申過去說法，他要求民進黨創黨元老、美麗島世代民主前輩，包括前民進黨主席謝長廷、蘇貞昌、林義雄、許信良、前副總統呂秀蓮、行政院賴清德、總統府祕書長陳菊等人出面制止中選會主委陳英鈐及蔡總統，勿毀掉民進黨。

黃士修用沙啞聲音，聲嘶力竭請求民進黨大老，台灣不是獨裁政權，他要求的只是民主國家最基本的乾淨選舉投票，讓人民有決定國家未來權利，但當民進黨忘記價值公然違法，已臉不紅氣不喘時，那有臉去面對國際說台灣是民主國家。

中選會多次隔空與黃士修對話，但雙方對《公投法》認知毫無交集，中選會只人道呼籲呼籲黃珍惜身體，並重申以核養綠公投已點收完畢，無權再點收；中選會在給黃士修的公文指出，公投法並未授權中選會可重啟點收，在無法律授權時，中選會不得擅自給予某項公投提案優惠，以免牴觸法治國家最基本的法律保留原則；中選會說，黃士修若主張有補件權利，可以在收到公文次日起30天內向行政院訴願審議委員會提起訴願。

陳英鈐表示，行政機關既然跟人民認知不同，那就只好循法律救濟途徑，中選會已接到台北高等行政法院通知，黃士修等人已提出「定暫時狀態假處分」，26日就會開庭，一切就看法院判決。

(中國時報)