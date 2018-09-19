綠營孤鳥黃煌雄 暮年點亮微火

2018年09月19日 07:22 中國時報 曾薏蘋

「我的一生都走在人煙稀少的路上。從當年黨外時期開始，我就是一隻孤鳥，我沒加入任何派系，甚至，我也沒有強大的地方組織支撐我的選舉。這是我個人的選擇...。」黃煌雄數月前這樣形容自己。

黃煌雄出身宜蘭，黨內人士說，宜蘭後來分裂成游系與新系，但兩派系對黃都沒有很好，黃也不跟他們來往，否則以黃輩分，可搞一個「黃系」，「他就像一個老一輩的政治人物，默默地老去」，直到被欽點為促轉會主委，再度受關注。

熟識黃的黨內人士說，黃投注很多心力做台灣史研究，憲政體制上，當時綠營很多人在談台灣國、建國制憲、總統制，但黃特立獨行，談的是內閣制；李登輝時期，黃與江鵬堅、張德銘任監委，黨內頗受爭議，3人向黨提出暫停黨籍，後來就不太參加黨內活動，當監委後與民進黨漸行漸遠，但對民進黨關注的議題，還是會協助。

他說，馬英九執政提名黃煌雄任監委，當時就傳出黃可能跟馬有妥協，加上獨行俠個性，與民進黨互動就更少。蔡英文執政後接下促轉會主委，跌破很多人眼鏡。

他認為，若站在黃對文史的關注，任促轉會主委或是適合人選；黃曾邀前行政院長江宜樺參加「總統直選與民主台灣」研討會備受爭議，這場研討會也邀邱義仁、張俊雄等綠營人士；當初黃出面找張俊雄就說，「他要把一些歷史留存下來，政黨輪替過程提的東西，都要集結成冊。」不難看出，黃不在意權力分配，既不經營個人勢力，也不在黨內特別選邊站。

對於外傳黃被架空，這位黨內人士說，促轉會副主委張天欽是典型「禁衛軍」，曾在蔡英文任黨主席時擔任廉政會主委，廉政會要處理黨內很多敏感事務，勢必揣測黨主席心意，如今說張是總統親信並不為過。當初張天欽去陸委會，主委章小月是外人，現在來促轉會，張天欽角色不言可喻，且以黃煌雄的人格特質來看，被架空一點不奇怪。

(中國時報)