黨產會重罰婦聯會240萬

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中國時報
／台北報導

黨產會昨日召開委員會議，決議就婦聯會違反黨產條例「禁止處分被推定為不當取得財產」規定，重罰婦聯會240萬5160元罰鍰。委員會也決議暫緩認定中影為附隨組織。

黨產會指出，婦聯會在107年2月1日被黨產會認定為國民黨的附隨組織，其名下財產依法推定為不當取得財產，原則禁止處分；然而，婦聯會台北市分會卻沒經黨產會許可，就在107年2月6日提領240萬5160元，不分任職年資，發給1年薪資作為5名員工的優退金。

此事經過黨產會通知好幾次，婦聯會仍拒絕將上述違法提領款項繳回，依黨產條例，可裁處該處分財產價值1到3倍之罰鍰，委員會議決議按婦聯會自行動用款項之金額，依黨產條例第27條第1項，處以等價的240萬5160元罰鍰。

黨產會也決議，將於10月4日就婦聯會之財產是否為不當取得，舉辦聽證會。

委員會結束後，黨產會發言人施錦芳受訪表示，上周有報導稱，中影將被認定為附隨組織後，中影公司向黨產會申請閱卷，由於調查報告確有引用中影沒看過的檢方資料，因此，委員會同意暫緩處理，不過，黨產會規劃10月9日舉行委員會再進一步拍板認定。

此外，黨產會表示，針對救國團107年10月營運支出預算共計4億9047萬0045元，除107年10月退費款項預估1880萬3500元，黨產會已先行核可之外，其他部份因救國團送審資料不夠完整，黨產會將請救國團補充詳細資料後再繼續審議。

(中國時報)

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