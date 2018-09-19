新聞透視－國安法打假新聞 綠營真敢

友善列印
中國時報

美國總統川普從「通俄門」事件開始不斷咒罵「假新聞」，槓上媒體，蔡英文總統近來也因為「大阪門」事件，重批假新聞，兩人無獨有偶，都把散播來源指向大陸，並對付「不友善的媒體」，只是蔡政府「技高一籌」，把腦筋動向《國安法》，迫害新聞自由的慓悍，川普已看不到蔡英文的車尾燈。

鎮壓異議 新聞自由分顏色

2016年美國總統選舉，川普團隊被指控與俄羅斯總統普丁合作，透過詆毀和傷害對手希拉蕊達到勝選目的，被稱「通俄門」事件。川普前競選總幹事馬納福日前達成認罪協議，川普前國安顧問佛林承認對聯邦調查局說謊。

不過川普認為媒體在此事件後不斷製造「假新聞」，不僅在推特放話「所有那些只盯著俄羅斯的傻瓜們應該朝另外一個方向看─中國。」還把這些媒體說成是全民公敵。惹惱紐約時報等逾350家新聞機構在日前同步刊登社論，捍衛新聞自由。

儘管川普與媒體對槓，美國迄今並未針對假新聞有任何立法，許多國家雖對「假新聞」做了處置，但民主國家多半只是規範不實言論。

沒想到近來連續遭逢「東廠門」和「大阪門」事件的蔡政府，被媒體重批後，不但將外交官之死的責任推向對岸製造「假新聞」，還研擬祭出《國安法》規範，名義上是維護國家安全，實際上就是要讓批評政府的人噤聲。

其實目前針對假新聞已有刑法誹謗罪等法令規範，即使構成危害股市等涉及國安部分也可依照「證券交易法」等進行裁罰，至於綠委提案納管的網路訊息，在民主國家都低度管理，只有被綠營指控的對岸，才會嚴密控管。

干涉媒體 戒嚴心態復辟

因為「假新聞」的界定？由誰界定？本身就是問題，行政院長賴清德在上任前，媒體即陸續報導換閣揆，卻遭總統府一再否認「沒有這樣的計畫」、「颱風天的廉價謠言」；此次關西機場派車事件，明明是綠媒錯誤引述大陸媒體消息，卻被府院認定是對岸散播假新聞。

民主國家所以要捍衛言論和新聞自由，就是要監督政府，讓東廠的「張天欽們」都能無所遁形，現在的政府卻是反過來，意圖監督和干涉媒體和言論。

2015年4月蔡英文參與青年對話座談會，針對網路的惡意攻擊，她說，如果想要用立法來規範，擔心過度的立法會造成對言論自由的傷害，「尤其台灣已從戒嚴時代走出來，對於言論自由抱很大的期待」。

當年曾堅持維護言論自由，如今執政後的蔡英文，是否仍記得當年的蔡英文？

(中國時報)

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