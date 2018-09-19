律師籲 創造新罪名恐違憲

2018年09月19日 07:22 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

民進黨打算修改《國家安全法》處罰「假新聞」，中華人權協會名譽理事長許文彬律師對此表示，法律不是萬能，「不要什麼都動用法律解決」，尤其是創造新的罪名，更要謹慎小心；律師葉慶元也表示，《國安法》根本就沒有這樣的規定，看不懂民進黨在說什麼，憲法對言論自由的保障有明確規定，不該用抽象的標準去迫害言論自由。

許文彬指出，依《國安法》處罰假新聞，就是要對人民科以刑事責任，但《國安法》本來沒有這個部分，也就是要創造新的罪名，以法理觀點來看，創造新的罪名要非常小心謹慎，尤其是對人身自由的保障更要小心，這牽涉到憲法的層次，能不要盡量不要。

許文彬說，即使前陣子社會秩序維護法的修法，對於假新聞的部分牽涉到人身自由的拘束，中途都停了下來，怎麼還會想到《國安法》？顯然很不適當。

對於散播假新聞的問題，許文彬認為，由主管機關正式且清楚的澄清，就是破解假新聞最好的途徑，由人民判斷，即使要處罰，行政罰鍰也已足夠，且刑法中的誹謗、侮辱官署罪，都足以規範，不必無限上綱到《國安法》，他強調，不要凡事都想用法律解決，以訟止謗並非良策。

許文彬表示，他贊成網路實名制，如果不用實名難免會有亂七八糟的現象，所以就行政法社會秩序的角度來要求實名管理是個好方法，且「敢做敢當」，使用實名制管理合於情理。

葉慶元則說，《國安法》根本沒有假新聞這樣的規範，實在不懂民進黨要做什麼，且NCC也出手依「衛星廣播電視法」要妨害公共秩序及善良風俗，未經查證的新聞重罰，但憲法對言論自由的保障，規定不能用不明確的標準限制，所以用「公序良俗」來限制言論自由是違憲的。

他以這次大阪事件為例，從自由時報報導「中國人才能上車」開始，就是標準的假新聞，且造成外交部駐外人員身亡，明顯損及國家利益，蔡英文政府要不要處罰呢？

(中國時報)