新聞分析－民進黨最沒資格修《國安法》

2018年09月19日 07:22 中國時報 朱真楷

蔡政府打算修《國安法》說要杜絕假新聞。但，《國安法》前身叫《動員戡亂時期國家安全法》，當年帶頭反對此法的人就是民進黨，如今卻反過來擁護、擴大曾被他們視為萬惡之源的惡法。對權力極度缺乏安全感的蔡政府，似乎已是不瘋魔不成活，今昔面目對比已讓人認不得。

處理假新聞，或有101種方法；但對民進黨，最不該、最不堪的莫過於修《國安法》。

1986年解嚴前一年，美麗島大審林義雄辯護律師、後來成為民進黨首任主席的江鵬堅，與鄭南榕發起「519綠色行動」，訴求解除戒嚴；抗爭當天，陳水扁、謝長廷等黨外全都到場。同年9月，民進黨順勢成立。

隔年，國民黨為因應戒嚴結束的新局，著手制定《動員戡亂時期國家安全法》，因明訂人民集會結社不得分裂國土，遭抨擊剝奪台獨自由，不僅民進黨集結喊出只要解嚴、不要國安法；鄭南榕也發起反國安法遊行，他最著名的那句「我是鄭南榕，我主張台灣獨立」，就在那天喊出。

後來，為化解戒嚴意象，該法雖修正為《國家安全法》；有關「不得分裂國土」等條文也被剔除，但該法終究被視為戒嚴以另種形式復辟。

舉例來說，獨派團體「台灣守護聯盟」在2016年蔡英文就職前，就以「不要留給惡魔立足於地」為名，抨擊《國安法》讓戒嚴越解越嚴，呼籲推動轉型正義的第一件事就是修《國安法》，否則一切都是空談。

如今，這個政府確實是要動手修法了。只是，修的方向不是予之鬆綁，而是趨嚴擴充，連鄭南榕誓死捍衛的「言論自由」都可能納入規範。諷刺的是，今年4月，蔡英文出席鄭南榕追思會時才說，台灣能否成為自由國家，是鄭南榕最關心的一件事。

請問蔡政府，你們夜半醒來照鏡子，不會被自己現在模樣嚇到嗎？自由，是面對獨裁最強而有力的武器；面對邪惡，若選擇以另種邪惡解決，即便以自由為名，本質依舊邪惡。

(中國時報)