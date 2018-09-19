藍委痛批 意圖製造寒蟬效應

2016年大陸網路新聞報導指台北市立動物園的貓熊「團團」得犬瘟熱死亡，動物園拿報紙和「團團」合照打假新聞。（台北市立動物園提供）

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中國時報
／台北報導

內政部擬修正《國安法》，納管網路。國民黨團書記長曾銘宗呼籲不要假國安之名，行箝制言論之實；藍委李彥秀也質疑，民進黨政府如此處理，意圖以箝制言論方式產生寒蟬效應，絕非民主進步作為，這是違反自由民主精神。

曾銘宗也質疑假新聞該如何認定？像是總統蔡英文去年底曾稱要解決青年低薪問題，若沒解決對不起年輕人，但眼看今年要過了仍沒實施，算不算假新聞？另外，蔡也稱現在是近20年來經濟發展最好的情況，是否也是假新聞？甚至行政院長賴清德為選舉到處開支票，卻不一定能全數兌現，屆時是否也成為假新聞？

曾銘宗表示，可見在相關認定、執行上都會出現困難，若政府又強制執行，恐箝制言論自由及新聞傳播；如今，國內媒體環境已經奄奄一息，再用這種方式一掐，媒體環境大概就完蛋了，還會引發政黨間不公平競爭。

曾銘宗強調，新聞、言論自由是民主最重要象徵，也是台灣寶貴資產，若真正影響到國安層級需修《國安法》，國民黨也會支持，但不要假國安之名，行箝制言論之實；且國外也沒有這樣做法，其他國家都是藉由第三方公正機制處理，督導媒體間自律。

李彥秀則說，假新聞是資訊傳播的副作用，也是民主自由社會必須承擔的壓力，重點應要提高假新聞的識別度，以及國人的媒體識讀能力。

她接著說，直接以《國安法》來處罰網路訊息或所謂的假新聞，可能引發言論自由、新聞自由疑慮，民進黨政府如此處理，更是意圖以鉗制言論方式產生寒蟬效應，絕不是民主進步作為，也違反自由民主的精神。

民進黨立委李昆澤則說，新聞查證是新聞工作者的基本責任，政府推出相關法案管制廣電新聞業者，也是基於維護社會秩序。至於網路，李昆澤說，他的想法還是如同當年，政府不應用專法或行政手段去控制網路。但透過《國安法》納管網路言論，李昆澤說，並不清楚，不想談。

(中國時報)

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