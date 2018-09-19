陸反擊 加徵600億美商品關稅

2018年09月19日 07:22 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

陸人在美國的教育和旅遊花費接近大陸進口的美國大豆和飛機數額，北京可能限制留學或旅遊。（美聯社）

大陸可能報復美國的幾種手段

美國總統川普堅持對大陸發起貿易戰，大陸不甘示弱，商務部昨口氣強硬表示，陸方將不得不同步進行反制。大陸財政部昨晚公布，對原產於美國的約600億美元商品，加徵10％或5％關稅，自24日12時01分起實施。另綜合外電報導，大陸副總理劉鶴昨上午召開會議，可能考慮取消派代表團赴美磋商。

此外，據大陸商務部消息，大陸昨在世貿組織追加起訴美國301調查項下，對陸2000億美元輸美產品實施的徵稅措施。

大陸財政部昨公布反制做法，據相關法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關稅稅則委員會決定對原產於美國的5207個稅目、約600億美元商品，加徵10％或5％關稅，自24日12時01分起實施。如果美方執意進一步提高加徵關稅稅率，中方將給予相應回應。

指責川普一意孤行

大陸財政部重申，實施上述加徵關稅措施的目的是遏制貿易摩擦升級，是對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫回應。

大陸商務部發言人表示，陸方對美方不顧國內外絕大多數意見反對，向大陸徵收新一輪關稅，進而還要採取其他關稅升級措施，深表遺憾。

陸商務部發言人指責，美方執意加徵關稅給雙方磋商帶來新不確定性。希望美方認識到這種行為可能引發的不良後果，並採取令人信服的手段及時加以糾正。

據外媒報導，劉鶴昨上午召開緊急會議，商討如何回應美國對大陸加徵關稅。《南華早報》引述一位匿名大陸政府消息人士稱，北京可能取消向華盛頓派遣貿易代表團談判。

美國《華爾街日報》日前引述消息人士稱，陸美高層擬於9月27日至28日在華盛頓舉行新一輪貿易談判。陸方將派國務院副總理劉鶴赴美，與美國財長穆欽會晤。如果談判進展順利，劉鶴有可能與美國總統川普會面。

傅瑩稱陸「絕不讓步」

大陸外交部發言人耿爽昨表示，具體反制措施將在適當時候公布，「美方的新舉措，為陸美雙方磋商帶來新的不確定性。」

大陸全國人民代表大會外事委員會副主任委員、中國社科院全球戰略智庫首席專家傅瑩，日前在美國媒體撰文稱，「陸方不贊成美方用打壓的方式逼迫讓步，絕不會，也不能屈服於關稅霸凌。」

王岐山人脈作用有限

陸美金融圓桌會議16日在北京召開，《紐約時報》報導，華爾街銀行家已不能左右白宮，大陸國家副主席王岐山亦難以成為有重要作為的幕後角色。報導認為，王岐山在美國金融界「老朋友們」已被美國政府邊緣化，這是他一直沒有公開出面的重要原因。他雖然近月來會見了一些來訪的美國政商人士，但似乎作用亦極其有限。

(中國時報)