美業界沮喪 怒轟政府魯莽

2018年09月19日 07:22 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普17日宣布加碼對大陸商品課徵關稅。對此，美國全國商會、全國零售商聯合會、資訊科技業協會等業界代表群起反對。匹茲堡大學經濟系榮譽教授羅斯基表示，這也許是川普迫使大陸做出讓步的一個策略，但鑑於川普的不確定性，很難判斷川普下一步會做什麼。

美國全國商會主席杜諾惠表示，這項決定顯示美國政府沒有注意到美國消費者與商界所提有關成本增加及全國基層、工廠、農場和牧場工作流失的無數警告。兩國應該談判，美國應繼續與盟邦合作，尋求替代解決方案。

美國全國零售商聯合會會長謝伊則說：「成千上萬企業向美國政府作證和提交意見時所解釋的，關稅是對美國家庭徵稅」，但令人失望的是政府仍執意繼續推動傷害美國經濟的關稅政策。

謝伊指出，美國零售商無法承受美陸貿易爭端「進一步升級」，特別是假日購物季即將到來，加徵關稅將使許多美國民眾的購物開支增加，荷包縮水。

代表美國大型零售商的美國零售業領導協會表示「極為沮喪」，因為這代表美國經濟各行業的進出口商發出的警告，並未引起美國政府足夠重視。

美國資訊科技業協會會長賈菲德認為，美國政府的決定「魯莽」，會對全美社群造成「持久傷害」。他說，加碼課徵關稅不僅會懲罰美國消費者、製造商和各種規模的企業，還會減少與中國談判進而解決長期貿易問題的機會。這些關稅一旦實施，將會導致美國商品價格上漲，並削弱美國在新興技術領域的領導力。

美國消費技術協會主席夏皮羅則警告，政府新關稅決定可能違反美國法律，「美國國會並未授權總統或貿易代表無故發起貿易戰」。該協會認為，政府並未給足夠時間來充分審議公眾提交的徵稅意見。

羅斯基接受美國之音專訪時說：「川普的策略是發出威脅，希望逼對方讓步。在與墨西哥的貿易協議中，可看出這個策略奏效。美、墨新貿易協議比先前的更糟糕，但是好過完全讓這個協議破裂。」前總統小布希任內的貿易代表施瓦布（Susan Schwab）17日說，她不喜歡關稅戰，所有假裝關稅不會傷害美國經濟的人，都是在欺騙自己；但她也承認，川普政府成功引起北京當局的注意，這是美國前幾屆政府無法做到的，這也許會帶來好結果。

(中國時報)