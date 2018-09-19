美中貿易戰開打！新聞透視－錯判川普意志 北京陷窘境

2018年09月19日 07:22 中國時報 陳柏廷

美國總統川普宣布對2000億美元大陸商品加徵關稅，形同再次點燃貿易戰烽火。面對華盛頓磨刀霍霍，再次「兵臨城下」，北京恐已陷入「左右為難」困境。倘若北京避戰，既無法對內部高漲的民族主義交代，更將有損大陸領導人習近平的威信，但貿然應戰，大陸是否真備齊真槍實彈，恐怕未必。

川普政府再祭出巨額關稅手段，逼北京讓步，儘管大陸官方的表態仍維持貿易戰開打之初，一貫「不懼戰」態度，但爬梳幾個月來雙方交手記錄，不諱言北京確實錯判了川普的意志與陸美客觀的戰略格局，而這種錯判也一定程度讓大陸陷入「左右為難」窘境。

貿易戰開打時，大陸從官方到學界作足姿態，一致呼籲同仇敵愾，對華盛頓的關稅制裁，幾乎都是以同等力度回敬，絲毫不讓。

然而這樣的結果，直接導致大陸從官方到民間都膨脹自身實力，更進一步助長內部民族主義聲浪。雖說期間有官媒一度呼籲，不應過度吹捧「中國第一」，但不惜「全力一戰」的氛圍已經形成，已然「騎虎難下」。在此背景下，北京此番若想高掛「免戰牌」，抑或片面接戰，對習近平的國內威信恐是一大損害。

然而貿然應戰，大陸是否做好準備，恐怕也不太樂觀。從上次川普祭出千億關稅舉措，北京僅回敬600億反制，就可看出端倪。

大陸外交部昨日的回應，也間接透露陸方的難處。對於要採取何種反制措施，僅以「目前美方所作所為沒有體現出誠意善意」帶過；還說「適當時候自然會公布，目前對假設不做評論」。

其實，陸美這場史詩級的貿易戰，美方並非全然一面倒，大陸也非毫無勝算；只是北京主觀意志上想「以拖待變」，讓華盛頓自亂陣腳，但前提是要在劣勢的條件下撐過去。

(中國時報)