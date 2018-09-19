制衡美國 加拿大擬速批准CPTPP

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中國時報
／綜合報導

加拿大與美國的「北美自由貿易協定」（NAFTA）談判陷入僵局，加國恐失進入美國市場優先權。加國貿易部長卡爾17日表示，政府將會敦促國會盡速通過《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）。

17日為加拿大國會秋季復會首日，自由黨政府安排的第一個立法辯論，即是履行CPTPP的C-79號法案。卡爾在國會演說表示，若能「加速批准CPTPP，那麼全國農人、畜牧業者、新創事業主與勞工就能進入新市場。

澳洲、汶萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡與越南共11國3月簽署CPTPP，將在過半數6國批准之後60天生效。

加拿大政府有意成為率先批准CPTPP的前6國，但面臨國內汽車製造業工會強力阻撓。工會希望將更嚴格的勞動標準明訂於協議，並要求先與美國、墨西哥談判，完成修訂「北美自由貿易協定」（NAFTA）。

美國與加拿大上周結束高階官員會談，未取得進展。加國外交部長方慧蘭本周將再度赴華府會見美貿易代表萊海澤，不過確切時間未定。路透17日報導，加國總理杜魯道表示，加拿大會在談判中捍衛奶製品保護體系。

在美國貿易保護主義甚囂塵上之際，川普威脅假如渥太華不向華府讓步，就要把加拿大從新北美自由貿易協定剔除。卡爾表示，單就制衡美國而言，CPTPP生效對加拿大「至關重要」。他說，「這不只是加拿大參與的新貿易協議，同時也告訴全世界其他國家：貿易是重要的，規範是重要的，我們不會對保護主義讓步」。

(中國時報)

清單未列稀土 美仍依賴大陸

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