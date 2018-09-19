瑞銀看衰人民幣 恐下探7.5元

2018年09月19日 07:22 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

陸美貿易戰欲罷不能，亞洲匯市頗有山雨欲來之勢，人民幣中間價連續2天下調，離岸人民幣一度跌破6.89元，瑞銀更是直接「唱衰」人民幣，除預期貶勢還會持續，短期先看7元，若貿易戰升溫，不排除下探7.5元。

新台幣貶0.8分 相對淡定

亞洲匯市方面，新台幣昨日相對淡定，收盤時貶值0.8分，以30.813元對1美元作收。韓元微幅走升，台北匯市收盤時來到1123.2元，向來被視為避險指標的日圓，微幅走跌，台北匯市收盤時來到112元。

美國總統川普宣布再對2000億美元的大陸進口產品加徵10％關稅，陸美貿易爭端再度升溫，消息一出，反應預期心理的離岸人民幣，短短10分鐘內跌掉超過100點，6.88、6.89元兩道關卡連番失守，直逼6.9元防線，累積至今年3月以來，累計跌幅約7％。

匯銀主管指出，或許是先前預期美方端出的關稅高達25％，結果這回僅10％，即便人民幣走跌，也沒有到太過恐慌的程度，只是根據經驗，陸方會在幾個小時內做出回應，要等雙方戰況增溫，才會有劇烈反映。

根據瑞銀最新報告，認為川普再出手，意味陸美貿易爭端升級，以昨日公布的10％稅率看，初步只占美國企業獲利的1％，至明年關稅提高至25％後，美國獲利將減少3％，至於對一般民眾的影響，則要到期中選舉結束。

貨幣戰開打 就等人行出招

瑞銀認為，一旦大陸採取大規模非關稅反制措施，市場出現較明顯的負面反應，尤其人民幣大幅貶值，有助於緩解以美元計價的出口下滑趨勢，因而預期人民幣還會繼續貶，7元的目標近在咫尺，且不排除下探7.5元。

「（人民幣）貶到7.5嗎？那台幣31元應該也很快了！」匯銀主管說，只要大陸啟動貨幣戰，力主人民幣貶值，亞洲貨幣「不倒都很難」，尤其是韓元、新台幣這類，與人民幣連動高的貨幣，恐成為兩國爭端的受害者。

匯銀主管分析，昨日新台幣動得不多，一來是川普加徵10％關稅，較預期的25％少，鬆了口氣，反應自然沒那麼激烈，再者是外資還在觀望人民幣會怎麼動，只要人民幣不動，觀望氣氛自然就濃，坐等人行出招。

(中國時報)