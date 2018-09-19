台灣9產業 可望獲轉單效益

2018年09月19日 07:22 中國時報 王玉樹 、 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

美國宣布對大陸2000億美元產品，開徵新一波關稅，經濟部長沈榮津昨天表示，台灣共有手工具、螺絲螺帽、汽車零件等9項產業可獲轉單效益。但也有網通、中低階自行車零組件、工具機零組件等受影響。受影響台商將引導回流，惟業者反映最缺勞力，經濟部將與勞動部溝通，包括放寬外勞限業限量管制政策，以解決勞力問題。

對美中貿易戰升溫，經部初步評估，由於美國是對大陸製產品課稅，對台灣直接影響不大，但部分在陸台商採購我中間財加工後輸美，恐間接影響我出口表現，至於影響多寡，尚待觀察。

經濟部長沈榮津說，美國對陸課稅清單原本有加工食品、化學、塑橡膠等6031項產品，經過公眾評論程序後刪除286項品，移除消費性電子產品，如智能手錶和藍牙設備、紡織品、農業化學品等。

他認為這波課稅對我會有正面轉單效應，根據經濟部研究，包括手工具、螺絲螺帽、滑軌、馬達、鋼鐵、汽車零件、變壓器 蓄電池、光學產品等9項，就有利出口競爭。

但若在大陸布局，且最終產品出口至美國者，就會受高關稅影響，沈榮津指網通廠、中低階自行車零組件、工具機零組件、石化產品及手提包等，可能受衝擊最深。

沈榮津說，會引導台商回流，土地水電較不是問題，就缺勞力，會跟勞動部轉達業者需求，希望先有外勞當基本盤，再搭配本勞。目前我國外勞政策採限量限業開放，並須搭配一定本國勞工。

(中國時報)