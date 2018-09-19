守住MIT金招牌 必要時啟動預警

為防止大陸產品繞道台灣規避關稅，將嚴密監控，以守住「台灣製造」金字招牌。圖為台北紡織展，國際品牌都來台採購。 （本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

美國總統川普宣布新一波貿易戰，將針對大陸價值2000億美元產品加徵10％關稅，行政院經貿談判辦公室總談判代表、政務委員鄧振中表示，以目前規模來看，較外界預期衝擊減緩些，不過，鄧振中也強調，為防止大陸產品繞道台灣規避關稅，將嚴密監控大陸透過台灣進行的三角貿易，守住「台灣製造」的金招牌，必要時會啟動預警系統。

鄧振中說，由於新一波加徵關稅清單當中，排除智慧手錶等在內約300項產品，應會有相當程度的轉單效果浮現。而「台灣製造」是金字招牌，台灣必須守住這塊招牌，不能只是做三角貿易的轉口工作，而是要「確確實實」在台製造，如此一來，轉單效應是可以預期的。

經濟部國貿局也指出，根據分析，陸美貿易戰打得越凶，大陸可能將產品透過第三地繞道，「過個水」藉此規避關稅，而鄰近的台灣當然是可能地之一。

也因此，國貿局副局長劉威廉說，不允許大陸被課關稅產品來台「過個水」，簡易加工就輸到美國。例如自行車如果零件為大陸製，只是將簡單裝配為成車，產品沒有經過「實質轉換」，就不能認定台灣為原產地發給證明書。

根據WTO規定，原產地的認定是看產品在本地加工製造後的「附加價值」，各國對附加價值比多在35%到45%之間，我國是35%，只要產品最終實質轉變的附加價值比例超過35%，就可認定台灣為原產地。

經濟部說，這部分，經濟部將加強原產地規定監測機制，也會嚴密監視大陸產品進口量是否有異常激增，以防止大陸產品來台灣包裝一下、改個標籤就賣往美國，影響我整體對外貿易。

劉威廉強調，如有產品異常增加很多，就有可能是要來台簡易加工出口。經濟部會配合海關健全進出口管理，維繫貿易秩序。

鄧振中指出，蔡英文總統日前召開經濟戰略會議上，也有相當明確指示，要求建立預警系統，如果陸美貿易戰局勢持續惡化，政府單位必須提出有效方案協助企業界。以目前狀況分析，美對陸進口2000億美元商品加徵10%關稅，稅率較預期的25％減少，「比我們當初預期最壞的情況還要更緩和」。

(中國時報)

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