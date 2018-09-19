蘋概股拖累 台股10800點再失守

圖為美國蘋果電腦公司科技副總裁6月在加州聖荷西產品發表會上介紹的手表產品。（美聯社）

友善列印
中國時報
／台北報導

美國總統川普最新宣布，對2000億美元的商品加徵10%關稅，明年起將提高至25%，關稅大刀一揮，全球股市上沖下洗，投資氣氛多處觀望；台股昨受貿易戰衝擊，蘋概股三王齊跌，終場下跌68.4點、收在10760.21點，失守1萬800點及所有均線。

至於陸股，反不畏貿易戰升級、由黑翻紅，上證指數早盤最低跌到2644點，逼近2016年1月創下的2638點熔斷底，但午後急升1.3%，帶動三大指數集體翻紅，截至昨收盤為止，上證指數、深證成指、創業板指數分別上漲1.82%、1.67%、2.04%。

華南投顧董事長儲祥生認為，川普個性「我行我素」、不管別人評價，加上大陸礙於面子，可能採取強硬態度反擊，都讓外人很難用正常角度來評斷金融市場，但短期台股預測來看，只要美股不要崩盤，第4季將會在1萬500點至1萬1000點區間震盪。

儲祥生認為，美方關稅先從加徵10%開始，加上陸股先前已反映2000億美元關稅衝擊，未來跌幅有限、表現不會太糟。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美方左手先加徵10%關稅來緩和，右手卻持續擴大關稅清單，讓貿易戰不確定加劇，目前從種種跡象看來，已經影響實質基本面，包含企業對未來資本支出態度謹慎、部分電子訂單出現小幅庫存調整，投資人仍須審慎留意後市變化。

值得留意的是，近期受到貿易戰影響，蘋概股3大指標中，股王大立光昨跌得慘烈，跌幅達9.92%，收盤價為3860元，而部分汽車電子產品需求受到抑制；此外，Intel CPU缺貨恐影響PC第4季旺季出貨動能，另一方面，由於3D感測近期雜音較多，保守看待3D感測展望。

(中國時報)

守住MIT金招牌 必要時啟動預警 先加徵10％ 學者批逼廠商囤貨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。