蘋概股拖累 台股10800點再失守

2018年09月19日 07:22 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

美國總統川普最新宣布，對2000億美元的商品加徵10%關稅，明年起將提高至25%，關稅大刀一揮，全球股市上沖下洗，投資氣氛多處觀望；台股昨受貿易戰衝擊，蘋概股三王齊跌，終場下跌68.4點、收在10760.21點，失守1萬800點及所有均線。

至於陸股，反不畏貿易戰升級、由黑翻紅，上證指數早盤最低跌到2644點，逼近2016年1月創下的2638點熔斷底，但午後急升1.3%，帶動三大指數集體翻紅，截至昨收盤為止，上證指數、深證成指、創業板指數分別上漲1.82%、1.67%、2.04%。

華南投顧董事長儲祥生認為，川普個性「我行我素」、不管別人評價，加上大陸礙於面子，可能採取強硬態度反擊，都讓外人很難用正常角度來評斷金融市場，但短期台股預測來看，只要美股不要崩盤，第4季將會在1萬500點至1萬1000點區間震盪。

儲祥生認為，美方關稅先從加徵10%開始，加上陸股先前已反映2000億美元關稅衝擊，未來跌幅有限、表現不會太糟。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美方左手先加徵10%關稅來緩和，右手卻持續擴大關稅清單，讓貿易戰不確定加劇，目前從種種跡象看來，已經影響實質基本面，包含企業對未來資本支出態度謹慎、部分電子訂單出現小幅庫存調整，投資人仍須審慎留意後市變化。

值得留意的是，近期受到貿易戰影響，蘋概股3大指標中，股王大立光昨跌得慘烈，跌幅達9.92%，收盤價為3860元，而部分汽車電子產品需求受到抑制；此外，Intel CPU缺貨恐影響PC第4季旺季出貨動能，另一方面，由於3D感測近期雜音較多，保守看待3D感測展望。

(中國時報)