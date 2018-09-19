先加徵10％ 學者批逼廠商囤貨

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中國時報
／台北報導

美國總統川普宣布，先對2000億美元產品加徵10%關稅，明年起再升高至25%；經濟部評估會有轉單效應，但學者則低調。台經院景氣預測中心主任孫明德表示，台商是否轉單，決定回台生產、設廠？前提是台灣必須解決水、電、人、土地等五缺問題，投資環境做好，才能迎接台商回台的利器。

產業界指出，能享有轉單效應，必須台灣有足夠承接轉單的生產線或海外基地有生產據點，才能享有這波轉單效應，但這幾年受到國內五缺問題，擴廠不易，缺電、缺地及缺人才，還有環保問題，讓廠商想擴廠也不容易。

不過，對美國這波貿易戰，孫明德表示，川普因應民間怨聲載道、先加徵10%關稅讓美國廠商採購得以找替代品、降低物價上漲衝擊，但此舉可能弄巧成拙，因為短短3個月哪找得到，只是逼廠商「趕快買、大量囤」，在塞爆庫存的情況下，恐怕增加今年美國對大陸的貿易逆差。

孫明德指出，貿易戰第二波2000億美元關稅開打，攤開制裁清單內容，多半是量販、超市買得到的日用品、食品家具與服裝，美國這些民生必需品中，高達3成的生產基地來自大陸，到明年元月只剩短短3個月，要找到大量替代來源並不容易，美國廠商只好先大量囤貨、降低價格衝擊。

商業發展研究院董事長許添財認為，川普發動貿易戰，表面上是打擊大陸，真正的目標是「救自己」，提倡美國製造，其實是提升國內經濟、產業升級，以這次蘋果新機賣到新台幣逾5萬元，就是提前為美國製造試水溫。

蘋果產品是美國設計、台灣生產零組件、大陸組裝；孫明德認為，美國仍會持續對大陸施壓，第3波高達2680億美元的加稅清單，目前暫時將藍芽、智慧型手機排除，但整個科技產業遲早受到波及。

(中國時報)

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