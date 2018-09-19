年輕粉絲雖多 柯憂投票率低

2018年09月19日 07:22 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲在年輕族群擁有高支持度，但支持度不代表能完全轉換成選票，且愈近投票日，藍綠夾殺狀況浮現，再者4年前有太陽花催出年輕選票，4年後大環境丕變，讓柯文哲18日直言，年輕人投票率低、「不可靠」，這也是他最麻煩的地方，而且通常愈年輕，投票率愈低。

突破藍綠 青年選票重要

媒體追問，是否意味無法將網路上高支持度轉化成實際的選票？柯文哲坦言，這是很大的問題，年輕人支持度高，但是投票 率卻很低。

2014年柯文哲首次參選時，競選陣營曾評估，如果35歲以下青年投票率逾6成，柯勝選機會將大幅提高；柯文哲順利當選後，3年半來即使多有失言或爭議，網路聲量與年輕人支持度，仍居高不下。在在可看出，年輕族群可以說是柯文哲的堅定支持族群，尤其今年選情呈現「三腳督」，柯若想突破藍綠夾擊，青年選票格外重要。

大環境冷 選情恐添變數

因此，柯文哲昨透露自己對年輕人投票率低的擔憂，柯陣營幕僚也進一步分析，2014年除了柯P個人政治魅力，政治大環境上有太陽花學運等「助力」，可以成功催出年輕人投票率，反觀今年九合一選舉，景氣與政治大環境比較「讓人冷感」，加上又不是中央等級的大選，投票率確實可能會下降，恐增添選情變數。

柯文哲競選辦公室發言人林昆鋒也說，因為40歲以下年輕人的投票率每一屆變動多、比較不穩定，所以即使柯目前擁有這塊族群的較高支持度，但如何「保溫」也很重要，同時，也不能放棄中高齡銀髮族選票的強化。

強化支持 關鍵如何保溫

至於要如何「保溫」年輕族群的支持度，林昆鋒舉例，例如多利用社群網站加強與青年的連結、出席如電音趴等年輕人也會去的活動，另外也要針對青年在意的食衣住行育樂提出實際政策，例如解決托育問題、興建公共住宅、增加新創能量等。

而針對作家小野將擔任競選總幹事，但因小野也是台北市文化基金會董事長、影視音實驗教育機構校長，遭藍綠議員質疑行政不中立，柯也表示，小野事先就請假了，整個競選期間也都會請假。

(中國時報)