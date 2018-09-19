綠罵促賭 韓國瑜嗆抹黑惡劣

2018年09月19日 07:22 中國時報 鄭舲 、 李義 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨立委陳曼麗（左三）、反賭聯盟代表等民團，18日舉行「姊姊妹妹站出來，莫讓高雄變賭城」記者會，堅決反對韓國瑜在高雄設賭場的政見。（劉宗龍攝）

國民黨高雄市長參選人韓國瑜提出要在高雄旗津建設賭場，引發反賭人士批評。民進黨立委陳曼麗及反賭聯盟等團體18日再度召開記者會，堅決反對韓國瑜在高雄設賭場的政見。陳曼麗說，賭場可能造成家庭失和、騙人、偷錢等不好的事情，「我們不需要這樣的候選人，希望選民唾棄他。」

陳曼麗說，韓國瑜向來促賭，曾任第2、3、4屆立委的韓國瑜，在1994年就提出「觀光賭場設置條例」草案，是台灣最早提出賭博合法化的立委。而這個法案多次被民進黨立委擋下，想不到韓國瑜還是不放棄，將賭場列為政見。

反賭聯盟代表許慧盈表示，很多學者及論文都已證實賭場對經濟沒有幫助，還會使社會蔓延唯利是圖的風氣，年輕人因為容易到賭場工作，月薪動輒新台幣5到6萬元，價值觀會非常錯亂。她提到，曾去澳門參訪，澳門年輕人憂慮賭場把澳門所有的產業都吃掉，讓年輕人想發展新產業面臨重重困難。

許慧盈說，提醒台灣民眾，蓋賭場就像蓋核電廠，蓋下去後所產生的問題是無法解決的，一定要把賭場的癌細胞在零期的時候就撲滅掉。希望所有關心台灣生活環境的團體一同站出來，大力向賭博說不，拒絕賭神祖師爺。 對此，韓國瑜表示，他的本意是要把旗津區發展成免稅區，並藉此進一步帶動高雄市的觀光人潮、經濟發展，反批民進黨如今真的已經到了不抹黑就不會選舉的地步。

若旗津要設觀光賭場，必須獲得行政院、立法院及旗津區居民同意，民進黨完全忽視他要發展高雄市觀光的本意，反扣上他主張「賭場合法化」，根本就是惡劣的抹黑手段。

(中國時報)