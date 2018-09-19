拉攏高齡票 柯擬敬老卡可搭小黃

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中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲選情領先，除要催出年輕選票，拉攏老人支持也是關鍵，柯18日表示，擬增加敬老悠遊卡搭計程車的補助，頗有拉攏銀髮選票的意味。

北市府在重陽節前夕推出「2018活力銀髮咱熊讚」系列活動歡慶節日，柯文哲並拋出政策牛肉表示，目前台北市有近400個社區關懷據點，其中9成都包括老人共餐，另外要把長輩從家裡拉出來，這也是為什麼敬老悠遊卡有480元補助可以用在交通，包括捷運、公車、貓纜、YouBike都可以使用。他也表示，不排除把計程車也當成公共運輸，讓敬老卡在計程車的補助增加一點，讓長輩出門更沒限制。

根據北市社會局訂定的辦法，敬老與愛心悠遊卡每月有480點（1點1元）補助，搭乘敬老愛心車隊計程車，車資100元以下補助16元、超過100元補助32元。

國民黨台北市長參選人丁守中昨成立客家後援會，黨主席吳敦義及客家大老吳伯雄都到場站台。近期有媒體民調顯示丁與柯距離拉近。丁守中表示，這場選戰不是跟柯文哲個人在打，而是跟掌握行政資源的市長在打選戰，但是他有信心。

另外，民進黨台北市長參選人姚文智則在受訪時被問及民調問題，他表示，民進黨現在全面執政，受到假新聞的困擾，所以很多支持者因為「沉默螺旋」關係不敢表態，認為現在若有人斷言選票轉移是言之過早。

(中國時報)

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