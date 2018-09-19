全球136國設賭場 只有台灣逢賭就罵

2018年09月19日 07:22 中國時報 李義

與台灣友好的美國、新加坡皆有觀光賭場，日本為了賺觀光財也要設賭場，還一口氣要設3家，面對全球不再視觀光賭場為洪水猛獸、定位為旅遊觀光發展，韓國瑜拋出修法解套讓旗津成為免稅區想法，可能會觸及觀光賭場議題，就被窮追猛打，綠營須逢賭就罵，完全失去理性討論思辯空間？值得商榷。

韓國瑜參選主打振興經濟政見，並針對各區特色提出不同解方，其中，旗津區由於過港隧道連結市區，不適用離島建設條例，無法享有免稅區待遇，他因此主張高雄立委應聯合修法，讓旗津區可適用免稅區，藉以帶進觀光人潮，進而帶動高雄觀光產業發展。

誰知，只因涉及離島條例，觀光賭場有可能會被討論，韓國瑜自此被扣上「賭場合法化」，甚至遭起底，於1994年就提出「觀光賭場設置條例」草案，再被扣上一頂「賭神祖師爺」大帽子，旗津區變身免稅區的焦點不僅被模糊了，如何提振旗津區經濟也不被討論。

姑且不論要不要設賭場，其實，早於2007年扁政府時代的經建會就已嗅到觀光賭場的全球趨勢，針對世界各國對賭場態度進行跨國研究報告，全球197國有高達136國設有賭場，亞洲有17國已開放，其中又以歐洲與北美洲地區比例最高。

如今現況是亞洲各國積極朝向開放目標前進，已躍升為經濟大國的南韓早已開設，菲律賓、新加坡也先後投入，連被民進黨動輒視為標竿的日本也決定開放。

如果，只是拋出議題就被扣上道德的大帽子遭到無限上綱，那麼，我們是否該擔心日、韓、菲律賓、新加坡這些國家，正悄悄用觀光賭場誘惑我們的人民走向賭博的罪惡淵藪？還要與這些有觀光賭場的國家繼續交朋友嗎？

(中國時報)