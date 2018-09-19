林智堅將心比心 燦哥靠社群拉攏

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中國時報
／綜合報導

柯文哲雖坐擁年輕族群的高支持度，卻擔心年輕選票開不出來，同樣的隱憂恐也會在人口平均年齡不到40歲的桃園市、新竹市顯現，競選連任的新竹市長林智堅對此以身在「同溫層」表示，近4年時時設身處地為年輕市民著想，應能讓年輕人走出來投票。

新竹市人口平均年齡僅38歲，竹科從業人口平均年齡更只有28歲，其中不乏已設籍新竹市的單身貴族與年輕夫婦，年輕族群的政治取向幾乎已跨越黨派自成一格，更有可能成為勝負關鍵。爭取連任的民進黨籍參選人林智堅，是3位參選人中最年輕的，43歲的他就是「同溫層」人口。4年來的施政方向以年輕族群、年輕爸媽跟孩童為目標，受年輕族群歡迎。

選戰對手國民黨籍許明財、無黨籍謝文進，也積極搶攻年輕族群選票，是否擔心票源分散？林智堅認為，自己就是年輕人，本次選戰也訴諸年輕戰法，加上4年來的執政都貼近新竹市民，這點可從歷次民調或雜誌評比，都獲得年輕族群肯定、支持一窺端倪。

而桃園市平均年齡37歲，市長鄭文燦則是針對年輕人提出社福政策，生育補助、社會住宅等，中央推動擴大育兒津貼與托育補助政策，桃園市原本的補助比中央還優，8月1日前申請者能延續到2021年7月31日落日。另外，鄭文燦也積極經營臉書，開通Instagram，分享幕後花絮拉攏年輕人的心，呈現「燦哥的日常」，放上漏網鏡頭照以迎合年輕人胃口。

(中國時報)

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