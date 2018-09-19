私幼酸林萬億「睜眼說瞎話」

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中國時報
／台北報導

行政院近日公布準公托簽約的幼兒園名冊，簽約家數不到百家，行政院政務委員林萬億認為是因「私幼組織具政治立場」，私幼業者反嗆「睜眼說瞎話」。

業者表示，早在去年年底，就有數位民進黨立委主動說要「幫忙」，也為其開過多場公聽會，反而都沒有接洽過其他黨派的委員，怒嗆「就算有政黨介入也都是民進黨在介入」。

部分縣市簽約率不佳，林萬億歸納4大原因，包括資訊不完全了解、對政策有誤解、本身利害關係經營策略考量、以及部分縣市是受到縣市議員候選人動員產生的影響。

對於，行政院力推的準公共化托育政策引起不小反彈，林萬億解釋是因某些縣市公共化比例高，且私幼組織與業者對政策有誤解，或是有政治立場而刻意不認同政策。

對此私幼業者怒批「睜眼說瞎話」，兒童教保聯合總會會長謝子元表示，自從行政院長賴清德上任後，便開始籌畫推行準公共化政策，當時有多位民進黨立委主動關心業者需求，民進黨立委余宛如首先找上門來關切，教育部國民及學前教育署副署長許麗娟也有接洽業者、搜集各界意見。

謝子元說，民進黨立委鍾佳濱、李麗芬也為此開了數場公聽會，而民進黨立委江永昌甚至告訴私幼業者，自己與賴清德關係很好，會再轉達私幼業者的希望與要求。

謝子元批評「很好笑，從頭到尾都是民進黨在介入，其他黨沒見到半個，難道是黨內互搞？」直指執政黨已不擇手段，「走火入魔」。

(中國時報)

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