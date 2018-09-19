中秋怕塞車 11條替代道路有解

2018年09月19日 07:22 中國時報 陳祐誠 、 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

中秋節連續假期國道易壅塞路段

周末即將進入中秋節3天連續假期，國道不免再湧現大量返鄉車潮，交通部高公局建議，南下返鄉若乘載人數達3人以上，可利用9月22日上午7點到12點高乘載管制時段，北返則可利用9月24日上午離峰時段。無法避開易壅塞時段，則建議使用短、長程替代道路，高公局已預先規畫好11條路線讓民眾參考。

交通部首度於中秋連假前（21日）、後（25日）6至15時，在國道5號試辦日間暫停收費，觀察是否能夠減少國5尖峰時段過於飽和的機率，以及縮短壅塞時間。

高公局副局長吳木富表示，高公局依照往年經驗，分析出重點易壅塞路段及時段，民眾可以在高公局官網找到相關資訊。短程替代道路，包括國1湖口至新竹南向、國3土城至三峽雙向、國3三峽至大溪雙向、國1大雅至員林雙向、國3草屯至快官雙向、國3斗六至霧峰北向以及國3田寮至旗山地區等7條。長途旅次則有國5頭城至坪林北向、國3龍井至國1埔鹽系統南向、國6舊正至台中地區及國1國3新竹至彰化地區雙向等4條。

車在雪隧拋錨恐挨罰

吳木富指出，台61快速公路可完整銜接新竹至彰化路段，呼籲北部用路人欲往返中南部，可多加利用高公局規劃的國1、國3新竹至彰化（南投）替代道路。

根據統計，國5雪山隧道的故障車輛，多屬缺水、缺油、溫度過高、沒電、爆胎及其他車輛無法啟動等，一旦發生故障或事故，將嚴重影響隧道整體車流行進。高公局強調，駕駛上路前若沒有檢查車輛，以致發生事故影響交通，可處3000至6000元罰鍰。

北部周日起明顯變天

此外，繼前日台北出現37.8℃高溫，氣象局昨於北市石牌測到37.4℃，是該自動測站今年9月以來最高溫，桃園市桃園測站與新北市三峽也有37℃。氣象局預報員吳依帆表示，直到周五（21日）太平洋高壓都很強大，不過周六晚上東北風和鋒面南下，北部開始轉涼有雨，周日與下周一（24日）中秋節受到的影響最明顯。也就是說，民眾可能得面對無月可賞的窘境，要碰運氣。

(中國時報)