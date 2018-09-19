用愛挑戰 生命勇士會師

2018年09月19日 07:22 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

為讓全球生命勇士用愛挑戰生命極限的精神廣為流傳，周大觀文教基金會永續推動「全球熱愛生命運動」，今年從全球推薦的2616人中，選出芬蘭希望大使─安迪．潘蒂凱寧（Antti Pentikainen）等18位得獎者，18日並在前總統馬英九、前副總統呂秀蓮的見證下受獎。

周大觀文教基金會國際交流執行長周上觀表示，第21屆全球熱愛生命獎章得主會師頒獎是首次到新竹市舉行，有包括前總統馬英九、前副總統呂秀蓮、哥倫比亞參議院主席璜曼努爾葛藍（Juan Manuel Galan）、前市長許明財、交大校長張懋中、台灣抗癌協會祕書長陳樹人、周大觀文教基金會創辦人周進華、董事長郭盈蘭等親臨頒獎見證。

該基金會永續推動「全球熱愛生命運動」21年如1日，提倡「和自己好—熱愛自己的生命」、「和別人好—尊重別人的生命」、「和地球好—維護地球的生命」等工作，迄今已表揚橫跨5大洲、來自59個國家、400位全球熱愛生命獎章得主，同時也獲美國CNN、英國BBC、日本NHK等以「生命諾貝爾獎」專題報導。

總執行長趙翠慧指出，今年全球各界共推薦了2616位熱愛生命獎章候選人，最後脫穎而出的得主計有18人，而美國的凱西霍爾（Kathleen Nicholson Hull）、瓜地馬拉的卡洛斯．巴爾加斯（Carlos Eduardo Vargas）、尼泊爾畫家阿米爾．寶贊（Amir Bhomjan）、大陸的陸道培（Lu,Dao-Pei）等8人的獎章已提前頒發。

昨天親自到場受獎的包括有用愛調停世界10大衝突、救出150多萬難民的「芬蘭希望大使」安迪．潘蒂凱寧。「中國大陸肌萎作家」刁艷華。12年如1日跨國行愛，打造非洲20所公益小學的「荷台傳愛夫妻」唐睿謙與林士琪。

為公益奔走立法，嘉惠千萬殘疾人的「西班牙截癱國會議員」巴紐。打斷鎖鏈，帶動千萬殘疾人活出希望的「烏克蘭輪椅模特兒」亞歷珊卓．庫塔斯。戰勝爛布歹命，活出絲綢人生的「印度孤兒之母」辛杜泰．薩普卡爾。

1曲1血淚，以鋼琴傳大愛的「日本喜憨鋼琴天使」川★絢。開鎖之父，畫出奇蹟的「加拿大台裔追光勇士」嚴榮宗。穿越臨界，揮灑人生的「多藝喜憨天使」陳舒妏。

(中國時報)