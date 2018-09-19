芬蘭希望大使 嘉惠逾150萬難民

圖為獲得周大觀文教基金會「全球熱愛生命運動獎章」的芬蘭希望大使安迪‧潘蒂凱寧。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

今年獲得周大觀文教基金會「用愛挑戰生命極限─全球熱愛生命運動」獎章的芬蘭總理特使安迪．潘蒂凱寧，從1996年就投入全球的調停、和平工作，他創辦聯合國、歐盟、OSCE等60多個國際溝通管道，不但避免誤解誤判，而且及時掌控衝突，將大事化小、小事化無。

周大觀文教基金會指出，聯合國「宗教與傳統和平人士網路」常務董事兼芬蘭總理特使安迪．潘蒂凱寧，過去曾先後參與100個國家運作，陸續解決蘇丹、索馬利亞、利比亞、象牙海岸、伊拉克、巴基斯坦、斯里蘭卡、泰國南部、菲律賓、敘利亞等世界10大衝突計畫。

尤其，其負責人道計畫時，每天提供援助，嘉惠150多萬人，救苦救難，讓索馬利亞、蘇丹、剛果、利比亞、海地、加薩走廊等弱勢難民活出希望。

潘蒂凱寧是芬蘭頂尖年輕世代調停人，為聯合國建立部族、宗教團體，武裝團體之間及時、多元創新、溝通網路平台，深獲衝突各方的尊重與信任，績效卓著，並基於他對促進和平與人權的貢獻，更曾先後榮獲芬蘭總統希望大使獎章、國際青商總會TYOP獎章，不愧為「芬蘭希望大使」。

此次，他從全球各界推薦2616位熱愛生命獎章候選人中脫穎而出，榮獲台灣周大觀文教基金會「2018年第21屆全球熱愛生命獎章」是實至名歸。

(中國時報)

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