肝癌救星免疫新藥 醫籲納健保

2018年09月19日 07:22 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

晚期肝癌已有超過10年沒有新藥，以往患者僅能使用標靶藥物，但患者對傳統標靶藥物的反應率不到1成，且平均存活期僅6至10個月，根據刺胳針（The Lancet）最新發表的第二期臨床試驗結果顯示，新型免疫治療藥物用於治療晚期肝癌，藥物反應率高達近2成，且患者中位存活期可長達近16個月，大幅延長存活期，醫師表示，因新型免疫治療藥物於臨床試驗取得的優異成果，使台灣成為亞洲率先核准的國家，期望肝癌免疫治療藥物能早日納入健保給付，嘉惠更多病友。

台北榮總胃腸肝膽科主任黃怡翔以治療一名B肝帶原的40歲男性為例，該名患者長期疏於追蹤檢查，直至腹痛頻繁，發現腹部長出不明硬塊才前往就醫，檢查結果赫然發現肚內竟有10公分大的腫瘤，胎兒蛋白指數高達2800ng/ml，確診為晚期肝癌，由於已無法進行手術切除，因而施予標靶藥物進行治療，但治療初期病況不見好轉，且腫瘤已發生移轉。

經醫師評估後，決使用新型免疫治療藥物進行治療，黃怡翔指出，治療約3至4個月期間，患者胎兒蛋白指數即降至800ng/ml，且治療過程中並未出現明顯副作用，追蹤迄今，不僅肝臟腫瘤縮小，轉移至肺與腎上腺的腫瘤亦完全消失，患者的治療成效令醫療團隊相當振奮，家屬也十分感謝。

黃怡翔強調，肝癌早期症狀不明顯，多數患者就醫時已屆中、晚期，錯失手術治療的機會。黑色素瘤免疫治療藥物日前經健保署核准，成為首個獲得健保給付的癌症免疫治療藥物，近日健保署亦召開專家會議討論各癌別免疫治療藥物給付的優先順序，但遺憾的肝癌並未列入首波給付優先名單中，而根據統計，國內肝癌每年新發案例約有1萬多人，是國內常見惡性腫瘤，死亡率更高居十大癌症中的第2位，顯示出國人對肝癌治療的迫切需求，誠摯呼籲健保應即早納入，以嘉惠更多肝癌病患。

(中國時報)