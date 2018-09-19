綠島漏油 地下水苯超標294倍

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中國時報
／台北報導

7月中旬台東縣綠島加油站因油管老舊發生漏油事件，環保署8月間前往調查並取回土壤及地下水檢體。檢測報告昨出爐，共有苯、萘、甲苯、總石油碳氫化合物（TPC）、甲基第三丁基醚（MTBE）等5項化學物質超標，其中苯高達294倍。縣環保局將對中油依法開罰10萬至50萬元，中油須負起整治復原的責任。

環保署上個月曾派人前往綠島鑽了3口標準監測井，檢驗結果土壤並未超標，但地下水已有汙染現象。其中苯的管制標準為0.05mg/L，測得的最高數值為14.7mg/L，超標294倍。其他4項檢驗結果則為：萘超標1.91倍、甲苯超標2.75倍、TPH超標12.4倍，MTBE超標達46.5倍。

其中苯是確定致癌物，萘則是可能致癌物，MTBE尚無證據可證明是否致癌，但人體接觸久了仍會有健康風險。所幸附近居民大都使用自來水，只有3戶曾使用地下水，目前也都裝設自來水，會再調查健康是否受影響。

環保署「土壤及地下水汙染整治基金管理會」副組長蔡惠珍說，由於檢測結果確認已有汙染，中油須先釐清汙染範圍，台東縣政府環保局也要公告汙染控制場址，並開罰中油10萬至50萬元。

土基會執行祕書陳世偉說，環保單位須對汙染狀況，確認是否將此地列公告汙染整治場址。

(中國時報)

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