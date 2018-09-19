憑話費帳單 可申請小額信貸

2018年09月19日 07:22 中國時報 黃有容 、 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

金管會主委顧立雄表示，凱基銀與中華電的監理沙盒案已通過。（范揚光攝）

沒有任何銀行信評紀錄，也可藉由按時繳交電信費用紀錄申辦信用卡或小額信貸！金管會18日宣布已通過由凱基與中華電信合作的「監理沙盒」，這是國內第1案。

金管會主委顧立雄表示，本案是利用電信資料確認申請人身分，及藉由繳費紀錄作為50萬元以下小額信貸的信評項目，實驗期一年，不過，申請數4000例，只能「失敗」4例！

解決數位身分認證問題

顧立雄昨日出席由金管會督導，金融總會執行的金融科技創新園區開幕典禮，宣布是項信息，為園區開幕，博得頭彩。顧指出，自園區開放申請進駐以來反映熱烈，共有64家提出，但僅37家得以進駐園區。

顧立雄指出，自去年底金融科技監理沙盒立法後，這是國內首件審理通過案件。顧指出，這件有兩處創新：第一是以電信資料「百分百確認」申請人是「本人」；第二為藉由繳費紀錄建置額度25萬元以下信用卡，及50萬元以下小額信貸的信評模型，讓沒有信用紀錄的民眾也能利用金融服務。

凱基銀總經理張立荃表示，金融監理沙盒首案實驗額度為2億元，預計今年12月5日上線，對35歲以下、鮮少與銀行往來的年輕人受惠最多。透過這次新實驗，解決銀行對數位身分的瓶頸，「未來要真正實現純網銀的目標就不遠了。」

新實驗邁向純網銀目標

開發金暨凱基銀行新科技金融處資深副總周郭傑表示，年輕人鮮少與銀行往來，初次申請信用卡、信用貸款，銀行一定會有保護定價，即利率偏高、額度偏少，若能從過去電信往來、繳款紀錄來了解年輕族群，除了提出更適切的利率、額度外，也一併解決數位身分認證的問題，簡言之，未來行動電話門號將成金融服務的數位通行證。

金管會綜合規劃處處長林志吉說明，想參加這項「實驗」需要滿足以下資格，包括：為中華電信客戶，將利用sim卡資料和申請人使用網路的IP位置資料，需持門號滿6個月、繳費紀錄正常、沒有在電信方面的黑名單。

(中國時報)