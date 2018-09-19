財部喬遷 舊址採異地結合重建

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中國時報
／台北報導

財政部舊址在921地震中受損，歷時近20年，昨日才喬遷至「財政園區」新辦公樓，財長蘇建榮指出，此案為國產署首次引進民間力量，修建政府辦公廳舍，活化國有地的成功案例。財政部官員則透露，財政部舊厝及國產署現址也可望比照活化。

目前位於愛國西路的財政部舊址，地段好，鄰近中央銀行，且央行這棟大樓內的儲金庫，向來神祕，而旁邊又是總統府官邸，更有「軍機重鎮」之稱，未來這塊國有地，如何比照活化，各界矚目，想必也將成為建商兵家必爭之地。

而財政部新辦公大樓，則是歷經4次招標，於102年5月才拍板國產署與華固建設簽署合作開發契約，採類似「合建分屋」概念，以設定地上權方式，將財訓所周邊國有土地交由民間企業興建、營運。透過這開發案，政府取得約9000坪辦公廳舍及2500坪學員宿舍，且財訓所現有建物得以進行結構補強及外牆整修，此外，政府還收取權利金及土租。

不過財政部官員透露，財部舊址原規畫四方案重建，分別是政府編列預算重建，透過都更或危老重建，最後則是比照財訓所案招標。但由於占地2142坪的愛國西路舊址，周圍腹地有限，且緊鄰內有金庫的央行十分敏感外，隔條馬路又是總統官邸有限高、限建問題，原址也只能興建為政府辦公廳舍。為此，原規畫四大重建方案，只剩由政府編列預算重建、異地結合其他國有地包裹開發兩模式辦理。

官員透露，原本屬意結合忠孝東路善導寺附近土地，之前已另行招標，為此還需找尋其他國有地，依《國產法》循財訓所模式辦理，囿於舊址仍須政府辦公樓使用，異地開發土地將以設定地上權等方式招標，視使用分區做住家、商用不動產使用。

(中國時報)

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