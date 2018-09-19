年終指標 中秋獎金多12％

2018年09月19日 07:22 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

中秋節即將來臨，上班族最期待領中秋獎金好過節；根據yes123求職網調查，高達64％企業會發放中秋獎金，平均每人領到的秋節獎金是1573元，比去年增加12％。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，時序進入第4季，中秋獎金被視為年終獎金「領先指標」之一，今年中秋節發放獎金較去年增加，意味年終獎金也有機會增加。

而企業送員工秋節禮品，楊宗斌建議，要送就得送到心坎才能感動員工；根據調查，員工最不想收到的秋節禮品第一名是文旦、其次是自家產品以及包裝米。

企業增加中秋節預算也反映在薪資上，1111人力銀行調查企業第4季徵才狀況，企業主願意付出的薪資比第3季更高，以不計算時薪來看，企業平均願意付出3萬2310元給新進人員，比前季調查的3萬783元相比，多出了1527元。

中秋節將至，民間不免俗有送禮文化，楊宗斌提醒上班族，某些行業的「送禮禁忌」要特別注意，特別是諧音、造型因素；例如「鳳梨酥」對大眾傳播業、醫護業來說，就不要送這類象徵「生意旺旺來」的禮物；甚至連「芒果」以及相關製品，或者外觀有寫「維他命C」的果汁，醫護業員工恐怕也都敬謝不敏，因為象徵「忙」不停或「CPR」急救；對證券從業人員來說，則要避免有「熊」的圖樣，象徵反轉成「熊市」的空頭市場。

(中國時報)