年終指標 中秋獎金多12％

友善列印
中國時報
／台北報導

中秋節即將來臨，上班族最期待領中秋獎金好過節；根據yes123求職網調查，高達64％企業會發放中秋獎金，平均每人領到的秋節獎金是1573元，比去年增加12％。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，時序進入第4季，中秋獎金被視為年終獎金「領先指標」之一，今年中秋節發放獎金較去年增加，意味年終獎金也有機會增加。

而企業送員工秋節禮品，楊宗斌建議，要送就得送到心坎才能感動員工；根據調查，員工最不想收到的秋節禮品第一名是文旦、其次是自家產品以及包裝米。

企業增加中秋節預算也反映在薪資上，1111人力銀行調查企業第4季徵才狀況，企業主願意付出的薪資比第3季更高，以不計算時薪來看，企業平均願意付出3萬2310元給新進人員，比前季調查的3萬783元相比，多出了1527元。

中秋節將至，民間不免俗有送禮文化，楊宗斌提醒上班族，某些行業的「送禮禁忌」要特別注意，特別是諧音、造型因素；例如「鳳梨酥」對大眾傳播業、醫護業來說，就不要送這類象徵「生意旺旺來」的禮物；甚至連「芒果」以及相關製品，或者外觀有寫「維他命C」的果汁，醫護業員工恐怕也都敬謝不敏，因為象徵「忙」不停或「CPR」急救；對證券從業人員來說，則要避免有「熊」的圖樣，象徵反轉成「熊市」的空頭市場。

(中國時報)

財部喬遷 舊址採異地結合重建 民俗團出訪待遇 比馬戲團慘

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。