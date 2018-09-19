營運持續管理系統 彰銀獲ISO驗證

彰化銀行通過英國標準協會（BSI）ISO營運持續管理系統國際標準認證，由BSI台灣分公司總經理蒲樹盛（左三）頒授證書，彰銀董事長張明道（中）代表受證。（彰化銀行提供）

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中國時報
／台北報導

彰化銀行昨（18）日舉行通過英國標準協會(BSI) ISO 22301：2012營運持續管理系統(BCMS)國際標準認證的授證儀式，由BSI英國標準協會台灣分公司總經理蒲樹盛頒授證書，彰化銀行董事長張明道代表受證。這也是國內首家將驗證範圍涵蓋至手機應用程式服務的銀行。

致力強化資訊安全防護

張明道表示，彰銀取得ISO 22301認證，代表彰銀資訊系統服務之災備環境建置，及面對中斷事件的應變與復原能力，已獲國際的肯定。值得一提的是，彰銀為國內第一家將驗證範圍涵蓋至手機應用程式服務的銀行。

彰銀指出，此次導入ISO 22301：2012營運持續管理系統認證，範圍涵蓋「網路銀行」及「行動銀行」等資訊服務，除依循國際標準執行分析活動，盤點系統環境中各個環節均具備足夠的備援設施與資源外，同時強化既有的應變與復原計畫，並透過實際切換演練與各式教育訓練課程，確保人員應變能力與系統備援環境同步到位。

最短時間通過審查認證

彰銀為嚴密把關資訊安全，並善盡客戶個資保護之責，以國際標準為標竿，過去10年已陸續取得ISO 27001：2005資訊安全管理系統(ISMS)、BS 10012:2009個人資訊管理系統(PIMS)及ISO 27001:2013資訊安全管理系統轉版認證。

為進一步強化危機管理及災害應變的管理機制，彰銀在去年12月底，委託勤業眾信聯合會計師事務所進行ISO 22301 BCMS認證導入輔導專案，並在8個月內通過審查，順利取得認證，足見彰銀貫徹保護資訊安全的決心。

提供客戶更有保障服務

張明道說，在資訊科技發展及環境快速變遷的時代，追求資訊安全分秒必爭，雖然彰銀目前已通過取得ISO 22301 BCMS認證，但是確保管理系統持續有效才是真正的考驗。下一階段，彰銀將持續進行與既有的ISO 27001 ISMS相互整合，落實內部運行機制，以提升整體資訊安全的品質，提供客戶更安全、更有保障的金融服務環境。

(中國時報)

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