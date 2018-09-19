文在寅到訪 北韓創多項先例

2018年09月19日 07:22 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓總統文在寅18日上午率領代表團飛抵北韓首都平壤，展開為期3天的訪問。他此行不僅受到最高規格禮遇，北韓也打破過往慣例，為他創下不少前所未見的「第一次」。

金正恩接機 貼臉擁抱

文在寅搭乘南韓空軍一號專機，於上午8時40分從首爾機場起飛後繞經黃海，約9時50分抵達平壤。金正恩偕夫人李雪主、最高人民會議常任委員長金永南、勞動黨中央副委員長崔龍海以及胞妹金與正等重要官員親自前往順安國際機場迎接，還臉貼臉的熱情擁抱文在寅，接著雙方共同檢閱北韓人民軍三軍儀隊。

隨後，文金一同搭乘黑色賓士禮賓車，前往文下榻的平壤百花園國賓館。沿途數萬民眾熱情揮舞花束、北韓國旗與朝鮮半島旗（統一旗），並高喊「祖國統一！」夾道歡迎文在寅，人群後方還有寫著「熱情歡迎文在寅總統訪問朝鮮」、「讓我們用朝鮮人民的團結力量開啟和平繁榮的時代」的大型標語，文金2人面帶微笑，不斷向平壤市民揮手致意。

北韓民眾 喊祖國統一

雙方在百花園共享午宴並稍事休息後，下午3時30分至5時（台灣時間下午2時30分至4時）舉行首場會談，南韓特別代表團成員也同時與北韓人士會面交流。會談結束後，雙方前往北韓國賓宴會大廳木蘭館出席歡迎晚宴。

金正恩陪同文在寅抵達百花園後向他表示，「我們希望你有回家的感覺」，又稱「下午我們可以談很多事」。金正恩還提到，第2次文金會時，文在寅前往板門店朝方側，因場地及環境有限而未能好好招待，「我一直惦記在心，所以很期盼今天的到來」。

文金會談期間，兩位夫人金正淑及李雪主則到訪平壤一間兒童醫院，隨後前往金元均音樂大學欣賞管弦樂表演。

部分會談 破天荒直播

南韓總統府（青瓦台）表示，本次文金會主要討論促進朝美無核化對話、改善韓朝關係、結束軍事緊張局面及戰爭威脅等議題。期待19日上午會談結束後，雙方舉辦聯合記者會發表協商成果，預期雙方屆時可能就緩解緊張、防止武力衝突等部分軍事問題達成協議。

南韓媒體分析，文在寅首度訪朝，金正恩夫婦就親自前往迎接，加上朝方安排文金乘坐禮賓車接受市民夾道歡迎，這些都是極高規格的禮遇。向來神秘的北韓，這次也首次同意現場直播部分會談，連南韓都感到頗為意外。

南韓前總統金大中與盧武鉉訪朝時，都是在抵達隔日才與北韓領袖進行對話，但文在寅抵達當天就見面會談，地點選在金正恩辦公室所在的勞動黨總部大樓，這也是首次有南韓總統進入北韓勞動黨總部。

(中國時報)