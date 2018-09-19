主教任命協議將簽 陸非全盤退讓

2018年09月19日 07:22 中國時報 陳柏廷 ／北京報導 ／北京報導

大陸媒體《環球時報》昨報導，梵蒂岡可能月底前會派遣代表團訪問大陸，若會談順利，雙方可能就主教任命議題簽署協議。大陸學者表示，以「越南模式」來解決雙方對主教任命權矛盾，北京雖在此「讓步」，卻大大推進雙方關係。至於相關模式是否損及北京對陸宗教界的影響力，該學者不以為然。

《環時》引述不具名消息來源稱，陸梵上次會談是在梵蒂岡舉行；這次教廷可能在9月下旬派代表團到大陸會談，若順利，可能會簽署協議。梵蒂岡消息人士透露，陸梵簽署主教任命協議前，教廷會發表官方文件，承認目前被梵蒂岡視為「不合法」的7名大陸主教，包括先前已被教廷逐出教會的部分主教。

大陸外交部智庫、中國國際關係研究院研究員郭憲綱指出，陸梵關係突破是大勢所趨；這除是大陸一貫立場，教宗方濟各就任以來，也一直希望推進跟北京關係。

主教任命爭議向來是陸梵關係推進最大障礙，郭憲綱認為，雖說「越南模式」中，教宗對主教人選有最後決定權，但任命權還是在北京，「提一個不合適，可以再提，並非全都都由梵方說了算」，很難說是北京全盤退讓。

郭憲綱說，不諱言北京在一定程度有所退讓，但若因此換得雙方關係一大進展，這樁買賣不見得不划算；至於「越南模式」是否形同讓梵蒂岡與北京共享對陸宗教界的影響力，郭不以為然。

他直言，越南模式有一定「政教分離」意味，但任何宗教活動仍須符合大陸相關法律規範。即使主教任命協議有觸及如何安處愛國教會與地下教會議題，相關做法也必然要遵守陸方法律；換言之，沒所謂地下教會問題，「既然是地下的，當然是非法」。

至於簽署主教任命協議後，是否進一步邀教宗訪陸，郭憲綱稱，目前談教宗要不要訪問大陸都太早，這應是雙方建交後的事。

(中國時報)