主教任命協議將簽 陸非全盤退讓

今年4月間，天主教教宗方濟各在梵蒂岡聖伯多祿廣場接見一群來自中國大陸的天主教徒。大陸與梵蒂岡近日可能循「越南模式」，簽署主教任命協議。（美聯社）

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中國時報
／北京報導

大陸媒體《環球時報》昨報導，梵蒂岡可能月底前會派遣代表團訪問大陸，若會談順利，雙方可能就主教任命議題簽署協議。大陸學者表示，以「越南模式」來解決雙方對主教任命權矛盾，北京雖在此「讓步」，卻大大推進雙方關係。至於相關模式是否損及北京對陸宗教界的影響力，該學者不以為然。

《環時》引述不具名消息來源稱，陸梵上次會談是在梵蒂岡舉行；這次教廷可能在9月下旬派代表團到大陸會談，若順利，可能會簽署協議。梵蒂岡消息人士透露，陸梵簽署主教任命協議前，教廷會發表官方文件，承認目前被梵蒂岡視為「不合法」的7名大陸主教，包括先前已被教廷逐出教會的部分主教。

大陸外交部智庫、中國國際關係研究院研究員郭憲綱指出，陸梵關係突破是大勢所趨；這除是大陸一貫立場，教宗方濟各就任以來，也一直希望推進跟北京關係。

主教任命爭議向來是陸梵關係推進最大障礙，郭憲綱認為，雖說「越南模式」中，教宗對主教人選有最後決定權，但任命權還是在北京，「提一個不合適，可以再提，並非全都都由梵方說了算」，很難說是北京全盤退讓。

郭憲綱說，不諱言北京在一定程度有所退讓，但若因此換得雙方關係一大進展，這樁買賣不見得不划算；至於「越南模式」是否形同讓梵蒂岡與北京共享對陸宗教界的影響力，郭不以為然。

他直言，越南模式有一定「政教分離」意味，但任何宗教活動仍須符合大陸相關法律規範。即使主教任命協議有觸及如何安處愛國教會與地下教會議題，相關做法也必然要遵守陸方法律；換言之，沒所謂地下教會問題，「既然是地下的，當然是非法」。

至於簽署主教任命協議後，是否進一步邀教宗訪陸，郭憲綱稱，目前談教宗要不要訪問大陸都太早，這應是雙方建交後的事。

(中國時報)

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