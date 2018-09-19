解無核化僵局 盼搶救美朝對話

2018年09月19日 07:22 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

第三次「文金會」18日起在北韓首都平壤登場，南韓總統文在寅這次訪朝，能否從北韓領導人金正恩那裡取得核清單提交等無核化措施，並對第二次「川金會」（美朝首腦會談）進行協調，將成為會談成敗的關鍵。

據南韓《朝鮮日報》18日報導，文在寅在當天的會議上說：「我想就如何在美國的無核化措施要求，和旨在清算朝方的敵對關係以及保障安全的相應措施要求之間尋找到切點，與金委員長進行開誠佈公的對話。」

據悉，文在寅會向金正恩建議，採取同時推進提交核清單等無核化措施與美國終戰宣言的協調方案。但青瓦台秘書室長任鐘皙說：「是否會出現關於無核化進展的協議，所有部分都還是空白。雖然對無核化成果有期待，但非常有限。」

南韓政府透露，金正恩本月5日對訪朝特使團「表明了在美國總統川普首個任期內，實現韓半島無核化的意志」，但金正恩並未在韓朝間的官方協議或親口提到實質性的、具體的無核化措施。

美媒指出，目前金正恩和川普的關係不穩定，文在寅此次訪朝，將再次考驗他能否為美朝構建友誼橋樑發揮作用。金正恩日前提議安排舉行第二次「川金會」，白宮對此持開放態度，正在就此進行協調。

美國國務院17日發表聲明說，美國國務卿蓬佩奧在過去兩天內兩次和南韓外長官康京和通電話，討論第三次「文金會」，美韓將在推進無核化及朝韓間對話與合作問題上繼續保持緊密協作。雙方還表示，在半島實現「最終、完全可驗證的」無核化之前，仍將繼續向北韓施壓。

(中國時報)