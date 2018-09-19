學者憂台諜案 拖垮陸生來台意願

2018年09月19日 07:22 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

大陸央視近日報導台灣情治人員吸收陸生成間諜，在兩岸引發熱議，學者認為，陸方的做法是「一石二鳥」，對外瞄準民進黨政府，訴求台灣情治單位勿以此方式影響陸生，在大陸對內則是教育陸生，來台就學多加留意，切勿受到情治人員誘惑，而近兩年來陸生來台就學人數下滑，如今再傳諜案，恐徹底拖垮陸生來台意願。

據教育部統計，加總學位生與研修生，2016學年度至2017學年度，總體從4萬1975人下滑到3萬5286人，共減少6689人，且近兩年也不斷傳出，福建省等部分省市，不願再派送大陸研修生來台交流的消息。

東海大學政治系教授潘兆民表示，近期傳出台諜吸收陸生的消息，主要在於開學季到來，大陸針對即將來台就學的陸生進行「思想教育」，提前了解台灣可能會影響陸生的政治手法。

潘兆民說，值得注意的是，播報這則新聞的大陸媒體，除了央視，另外則是集中在來台陸生較多的省份，例如浙江與遼寧等省市的媒體，顯示陸方針對陸生下「指導棋」，在於避免陸生來台遇到類似的問題。

潘兆民也提到，伴隨兩岸關係跌宕谷底，陸生來台人數「砍半再砍半，減少再減少」，此時再由央視開始播送這項消息，陸生來台意願，恐受到影響。

不過，潘兆民認為，在台灣求學的陸生都很單純，他以在東海求學的陸生為例，其中大多數人在取得學士文憑後後，便多赴美國、日本或澳洲等國家就讀碩博士班。

中部某私立大學主管說，該校近期進行兩岸交流時，甚至也有大陸大學透露，即來台陸生多的省份或大陸大學，當地的媒體，以及校內擁有黨身份的輔導員、基層幹部，對陸生說明來台交流可能遇到的政治問題，藉此動搖陸生來台意願。

在北部某公立頂大就讀碩士班的張姓陸生則說，央視之於大陸民眾，具有其精神領導的地位，對於其報導，家長都深信不移，「連我爸媽都發訊息跟我說，要小心點之類的」，即便陸生不在意，也不太可能遇到此類事情，但在大陸，官方媒體代表權威，新聞播報出來，大陸民眾必然對台灣學習環境、社會觀感走向負面，家長對於孩子來台就學，也逐漸感到不放心。

(中國時報)