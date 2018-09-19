百岳高手拔營落跑 挨轟混蛋

空勤總隊18日清晨6時許出動黑鷹直升機編號NA-705號前往南投無雙山吊掛救援失聯的葉姓登山客。（蕭承訓翻攝）

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中國時報
／南投報導
消防救護人員為他檢查身體狀況。（廖志晃攝）
葉男被載到竹山消防訓練中心後，自行走下直升機。 （廖志晃攝）

彰化縣葉姓男子攀登中央山脈南3段，日前透過妻子求救，南投縣消防局派員上山搜救他卻「落跑」，再度求援，昨被空勤直升機救下山，消防員痛斥他想叫直升機就叫，浪費資源，「警義消的命就不是命？」南投縣府對他開出制定自治條例後首張舉發單，裁罰13萬元，並要請求賠償陸空搜救費用，初估超過100萬元。

51歲葉男在台電服務27年，是基層配電技術人員，平常須爬電桿進行維修勤務，喜歡爬山的他，曾自豪已攀爬百岳，領有證書。據了解，葉此次再走南3段可能是要挑戰第2輪百岳。

台電老員工 獨攀南3段

山友指出，葉在第1次求救時，以為已登上無雙山三角點，怎知那是假山頭，為完登無雙山，所以落跑，等登上無雙山真正的三角點，才再求救。

葉從花蓮縣瑞穗鄉入山，12日透過妻子求救；南投縣消防局派員上山，14日在無雙山找到他，受山竹颱風影響，風雨交加，當晚就地宿營，翌日傍晚，葉卻拔營「落跑」，不知去向。

7名搜救人員為搜尋他，受困海拔3000多公尺高山上，遭狂風暴雨襲擊，有人抽筋、高山症，陷於險境，詎料，葉妻17日再向求救，指葉身體撐不住，且手機沒電。

為攻頂落跑 害搜救陷險

消防局昨再申請空勤直升機執行第5架次搜救，在無雙山三角點吊掛葉男送醫，葉自稱腰痛，但只打1劑止痛針，不願接受治療。

獲救求饒 遭斥浪費資源

面對眾人一再質疑他的行為，葉才說出「對不起」和「饒了我吧！」讓在場消防人員怒道「饒了你？請你饒了我們吧！」、「你欠很多人道歉！」1名消防員妻子更在臉書PO《我的自私，和你不同》，痛批自私、混蛋，指每當登山客失聯，消防員出勤代表一個家庭和無數個成員。如過程中出意外，毀掉的就是一個家庭，賠也賠不起！

由於葉未按登山計畫攀登、獨攀沒有領隊及未依規定保險，南投縣府依法裁罰13萬元；另直升機每架次約20多萬元，飛行5架次，估計超過百萬元，還有地面搜救費用，消防局都將向他求償。

(中國時報)

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