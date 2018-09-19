校園性侵國中男生 變態狼交保

2018年09月19日 07:22 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

25歲李姓男子透過網路遊戲，結識14歲國中男生，李男日前 以送虛擬寶物為由，與少年在就讀的國中碰面，再騙進廁所強逼對方幫其口交，後因陪同被害人前往的女同學察覺有異，在廁所內找到對方，但一度被對方強拉控制，幸女學生持刀反抗才嚇退李男。警方前晚逮捕李男，檢方複訊後將他聲押但法院交保。

被害學生家長18日出面指控，案發後，校方未按流程通報警方，反而要他兒子把與犯嫌往來的簡訊、對話刪光，並說：「不要跟不好的朋友再有牽扯！」接著要兒子回家，當晚他質問為何沒報案，校方竟還表示對方滿18歲，要家長自己帶小孩到警局提告才能成案，涉嫌滅證跟匿報。

警方調查，在印刷廠工作的李嫌玩網路槍戰遊戲認識被害學生，雙方互加臉書好友，李陸續傳送充滿性暗示的言論給對方，還以「你發育完全了嗎？」要男學生傳露點照給他。

李男上周末以送寶物為由，約少年到西門町碰面，後改約被害人就讀國中的司令台前，少年擔心有問題，還找2名女同學一起前往，並隨身帶1把美工刀防身。

未料，李已先到校查看，發現司令台有監視器，改約至廁所前碰面，被害人將刀子交給女同學，要她們在附近幫忙觀察。李則以要到飲水機裝水為由，將少年帶走，接著強拉到附近廁所，逼迫口交，少年拒絕遭毆打，最後只能屈服，女同學後來找人，聽到廁所有哭泣聲前往查看、開門。

李被嚇了一跳，把女同學強拉進廁所，但她拿出美工刀反擊，李見狀倉促逃逸，並從圍牆翻牆跳出校園。

警方獲報調閱監視器鎖定李嫌身分，前晚將他逮捕，李辯稱是你情我願，還說是少年主動，但警方另查出李有3個臉書帳號，懷疑他透過相同手法哄騙青少年犯案，全案刻由檢警擴大偵辦。

(中國時報)