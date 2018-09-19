管委會控占用平台 崔苔菁勝訴

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中國時報
／台北報導

「一代妖姬」崔苔菁，34年前買下北市大安區「芙蓉大廈」8、9樓的樓中樓，前年遭大廈管委會和張姓鄰居，指她占用7樓頂平台當空中花園使用，聯手訴請返還給大廈所有權人，高院審理後，認為當年建商售屋時，已約定7樓頂平台由8、9樓住戶專用，18日駁回上訴，仍判崔苔菁勝訴。本案可上訴。

16歲就在電視上演唱西洋歌曲、1970年代起紅遍演藝界的崔苔菁，已淡出演藝圈多年。本案起因她1984年買下位於北市仁愛路四段宏恩醫院附近巷弄內的「芙蓉大廈」頂樓8、9樓的樓中樓，沒想到卻因使用7樓頂平台，遭管委會提出民事訴訟，要求騰空返還平台。

北院去年判崔勝訴，管委會和張不服，上訴二審。高院審理認為，芙蓉大廈是建商大地建設公司在1977年間合法興建完成的建物，當初預售屋買賣及成屋買賣契約書中，都有與承購戶約定7樓頂的平台，歸芙蓉大廈8、9樓的住戶專用；崔買下8、9樓建物後，7樓頂的平台一直歸她作花園使用，可認定建商與承購戶間有分管協議存在，住戶應受約束。

大廈管委會及張姓住戶，雖主張已有超過2/3區分所有權人同意終止分管契約，但依公寓大廈管理條例規定，終止分管契約須經全體區分所有權人同意，所謂全體共有人還應包含崔苔菁在內，2/3區權人同意終止分管契約，沒有效力，崔有權使用平台，仍判決管委會及張姓住戶敗訴。

(中國時報)

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