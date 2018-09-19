民俗團出訪待遇 比馬戲團慘

台北市民俗訪問團到澳洲訪問14天，走訪5個城市，原安排6場演出，搭機返台當天臨時增加1場為7場。（教育局提供）

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中國時報
／台北報導

北市議員陳孋輝18日踢爆，日前她隨北市3所學校學童組成的「民俗運動訪問團」到澳洲演出，但擁有800多萬預算的訪問團，菜色分量不足，有學生餓到另吞了6碗白飯，甚至為了彩排、趕路、演出，每天睡5小時，根本損害兒童權益。

菜色少 餓到猛吃6碗飯

聽聞陳的爆料後，在場藍綠議員紛紛直呼不能接受。教育委員會召委、國民黨議員陳重文也裁示，教育局至少要把過去3年的資料準備好再開一次專案報告，下個年度明道國小承辦的800萬預算也先暫擱。

台北市民俗訪問團出訪海外已有30年歷史，是全台灣唯一仍到國外演出的民俗訪問團，每年都由教育局徵選出3所學校組成扯鈴、踢毽、跳繩3項目的表演團體。陳孋輝表示，今年受邀與訪問團一起出訪，看到小朋友將這趟演出「視為畢生光榮」令她相當感動，但是大人對待他們的方式，卻讓她十分心痛，孩子甚至比馬戲團的動物還慘。

彩排趕路 睡不到5小時

今年民俗訪問團到澳洲共14天，走訪5個城市，原安排6場演出，搭機返台當天臨時增加1場。陳孋輝痛批，孩子早上6點起床彩排，睡不到5小時，有時到下午才吃一個當地學校提供的三明治，因為菜色少、吃不飽，只能吞白飯；而且，廠商製作的服裝品質不佳，有孩子首日衣服就破了。

陳孋輝出示一份駐雪梨辦事處所發的公文，指訪問團對僑胞不具吸引力，且訪問團期待僑胞與外館能認捐經費，是不切實際的期待，還批訪問團人員對表演場地資訊很陌生，不體恤外館接洽場地的艱難，頻抱怨場地不好、受限，讓場面很尷尬。

教育局體衛科長黃國忠說明，未來會將場次控制在6場內，避免學生太辛苦，也會檢討餐食、服裝品質不佳；至於我國外館發函的內容，據他了解，在地僑胞與學校對演出反應都很正面，應是有不同的見解。

(中國時報)

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