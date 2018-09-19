專業復能服務降價 月省540元

2018年09月19日 07:22 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

長照2.0上路後，新北市「專業復能服務」使用率僅3％，高達9成7民眾選擇如廁、洗澡等「生活照顧」，延緩失能成效有限。新北市長朱立倫18日在市政會議宣布，9月起將降低長照2.0專業復能服務自付額，1組自付額從720元降至450元，申請2組可月省540元，另補助13個偏遠區每趟次200元交通費，提高專業服務使用意願。

自付額450元可申請2組

朱立倫說，新北高齡人口突破52萬人，高齡社會最重要三挑戰，就是失群、失智與失能，新北從動健康、敬老眼鏡、老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老中心、佈老時間銀行等，每一樣政策措施，都是希望新北長輩能夠健康享受人生。

朱立倫說，今年中央長照政策轉變，提高長照服務給付金額，但新北市民實際使用專業復能服務的統計數字卻不如預期，決定自9月起補助民眾部分負擔，同時補貼偏遠地區民眾使用復能服務交通費用，鼓勵民眾透過專業復能服務來恢復行動力。

衛生局長林奇宏說，中央長照服務補助包含「專業復能服務」與「生活照顧」，專業服務有物理治療、語言治療等9類，但有97％民眾只選擇如廁、沐浴、穿換衣服、口腔清潔等「生活照顧」項目，其實很多個案在出院時若能積極接受物理治療、職能治療，是能延緩失能，甚至改善，這次加碼補助，就是希望能讓更多失能者，及早接受專業治療與照顧。

另補助13偏遠區交通費

林奇宏說，長照2.0一次專業服務組合（3次到府服務）原價是4500元，在中央補助下，民眾要負擔720元，但新北市利用公務預算補助民眾只要負擔450元，省下270，專業服務基本一個月可申請2次組（6次到府服務），可替民眾省下540元。

而補助交通經費的偏鄉地區，包括萬里、平溪、雙溪、貢寮、金山、石門、坪林、深坑、烏來、三芝、瑞芳、八里與石碇13區。

(中國時報)