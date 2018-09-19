設學籍爆爭議 漢英集團澄清

2018年09月19日 07:22 中國時報 葉臻 、 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

前身為哥倫匹亞語文短期補習班的哥倫匹亞國際學院（CICT），日前遭踢爆號稱是加拿大哥倫比亞大學台灣分校，宣稱畢業就能取得雙學籍並直升哥倫比亞大學，事實上學籍卻仍設在桃園市私立漢英高中，有家長指稱學歷不被承認且無法退費。漢英教育集團則澄清，台灣承認哥倫比亞學院學歷，前提是必須完成學業。

哥倫匹亞國際學院（CICT）號稱加拿大哥倫比亞大學台灣分校，學生能獲得國內外雙重學籍，並直升加拿大哥倫比亞大學，卻爆出有學生出國後學歷不被承認，甚至有家長拿不回退款，今年6月遭註銷資格。

宿舍差 家長退費未果

沈姓學生家長表示，她透過CICT將小孩送到加拿大念書，因為要預收1學年費用，她共匯款200多萬給CICT，但因為學生宿舍太差，向校長詢問後卻無法獲得改善，上月底看到學歷不被承認的新聞後趕緊將小孩帶回台灣，業者卻不願退費，讓她很傻眼。

漢英教育集團回應，哥倫匹亞補習班的目標是讓學生銜接加拿大高中教育，並申請國外大學為目標，家長入學時，也了解學生在台灣沒有學籍，但若從加拿大哥倫比亞學院畢業，所得到的學歷台灣也承認。

漢英集團也強調，已有近8成學生申請到世界百大的學校，陳情家長的孩子已經從學校結業，送往哥倫比亞學院就讀，因為不滿意住宿設備返回台灣，要求退費遭到拒絕，轉找漢英集團負責，以集團立場，並無法幫哥倫比亞學院退費。

立案遭註銷 限期改善

教育局長高安邦表示，教育部國教署去年訪查該私立高中時，已經發現該情形，今年4月則已糾正CICT違規招生，並在6月註銷其立案，該補習班有意轉型實驗教育，但是還沒取得立案證書，市府將跨局處組專案小組調查，已經限期學校改善，若再違規招生，將按次開罰20萬至100萬元。

(中國時報)