台中住宅行情 上網輕鬆查

2018年09月19日 07:22 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

房市添利器，買房子不用擔心買貴了！台中市政府18日首度公布台中市住宅價格指數及交易資訊，民眾可以上地政局網站輕鬆查詢標準房型的中古屋行情。地政局長張治祥表示，政府應擔任「領頭羊」，發布具公信力的住宅交易價格訊息，期待業界響應，共同健全住宅市場發展。

盼健全市場發展

張治祥指出，從2012年內政部實價登錄至今，以20多年中古屋為例，台中市東、南、北、太平、大里等區，中古屋漲幅達70％，中區、烏日、豐原、大雅、沙鹿等區漲幅達60％，交通建設帶動地方發展，房市也受惠。

地政局調查西屯及北屯分群為例，2018年5月指數為152.60％，與基期2012年8月相比，成長近50％以上，透天厝交易價格，2018年上半年平均交易價格為1239萬元，與2017年下半年的1268萬元相比，微幅減少2％。

住宅大樓與華廈交易價部分，2018年上半年平均交易價格為每坪18.5萬元，與2017年下半年每坪18.9萬元相比，減少2％。

可觀察漲跌趨勢

張治祥表示，地政局以實價登錄不動產買賣交易資料庫為基礎，與逢甲大學及台中市不動產估價師公會共組團隊，將29個行政區依價量分析與區域特性合併為5個分群，分別建置住宅價格指數，提供具公信力的中古屋住宅價格指數與住宅市場交易資訊。

該指數利用專業統計分析，以固定標準房型描述住宅價格相對變動情形，民眾透過指數變動，了解台中市各期相對於基期的標準住宅價格變動情形，有助於觀察自實價登錄發布以來，各區域標準住宅價格漲跌趨勢。

(中國時報)